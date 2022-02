Opnieuw succesvolle zomer achter de rug voor Zapper Roeselare

Zapper, het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren in Roeselare, kende vorige zomer weer een groot succes. Met een bereik van maar liefst 1.657 kinderen tijdens de zomervakantie kon Zapper weer heel wat kinderen een fijne tijd bezorgen met hun kampen en speelpleinwerkingen.

Eind 2021 beschikte Zapper over een team van 206 enthousiaste animatoren. Het is dankzij die animatoren en jobstudenten dat Zapper zo’n succes is. Zij leiden alle kampen en speelpleinwerkingen in goede banen.

“Met geweldige monitoren, een gevarieerd aanbod, eerlijke prijzen en fantastische activiteiten, beschikt onze stad over een erg waardevolle vakantiewerking.”, aldus schepen Matthijs Samyn.

De komende vier kampen in de krokusvakantie zijn nu al volledig volzet. In de paas- en zomervakantie zijn er wel nog plaatsen vrij. Inschrijven kan via zapper.roeselare.be.

Aangepast inschrijvingssysteem

Dit jaar werkt Zapper voor het eerst met een inschrijvingssysteem die eerlijker zal verlopen dan voorgaande jaren. Wie vroeger aanmeldt, krijgt geen voorrang meer op andere, maar krijgt een willekeurige plaats in het wachtrijsysteem.