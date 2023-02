Opnieuw stukje dorpsgeschiedenis uit Langemark verdwenen: voormalige fietsenwinkel Minne Sport gesloopt

Wie al eens passeerde langs het Zwijnemarktje in Langemark, zag ongetwijfeld dat de vroegere gebouwen van BNP Paribas Fortis en Minne Sport gesloopt werden. In de plaats komt een nieuwbouw met tien appartementen en twee of drie handelszaken op het gelijkvloers. “We willen dat het hier weer een beetje leeft”, zegt eigenaar Rik Minne, die er decennialang zijn fietsenwinkel en herstelatelier uitbaatte.

De gebouwen op de Markt waren eigendom van de familie Minne van de gelijknamige fietsenzaak in Ieper. Ze werden in 1958 gebouwd door Maurice Minne, een gevierd wielrenner die er zijn fietsenzaak in onderbracht. Later kwam er ook een tankstation bij. Vanaf eind jaren ‘70 baatten zoon Rik Minne en zijn vrouw Ria Cappelle er hun fietsenwinkel en herstelatelier uit.

In 2013 verhuisde Minne Sport naar Ieper. Een van de gebouwen deed daarna dienst als bankfiliaal van Fortis en later BNP Paribas, het andere gebouw werd het onderkomen van Koffie ’t Molentje. Op de bovenverdiepingen waren er appartementen.

Niet te renoveren

“Toen BNP Fortis Paribas vertrok, begonnen we na te denken over de toekomst van deze gebouwen”, vertelt Rik Minne. “Het zijn oude gebouwen, niet meer te renoveren volgens de huidige normen wat betreft isolatie en dergelijke. Dus kozen we voor een volledige nieuwbouw. Er komt dus een appartementsgebouw en het is de bedoeling om op het gelijkvloers handelsruimtes te voorzien. Het is toch een mooie ligging voor een winkel of voor een kantoor voor een vrij beroep, zoals bijvoorbeeld een architect. We willen dat het hier weer een beetje leeft en dat het niet alleen maar appartementsgebouwen zijn in Langemark. Het zal wel een uitdaging zijn om handelaars te vinden die zo’n handelsruimte willen huren of eventueel kopen.”

De bouwplannen voorzien tien appartementen op de bovenverdiepingen en twee of drie handelsruimtes op het gelijkvloers. De appartementen zullen wellicht de naam Residentie De Markt krijgen. Aangezien op deze locatie vroeger een tankstation was, moest de grond gesaneerd worden. Dat gebeurde eerder door BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations. “De grootste handelsruimte kan eventueel nog in tweeën gesplitst worden”, vervolgt Rik Minne. “De bouw gebeurt door Elemos, het bedrijf van Nicolas Vuylsteke, de echtgenoot van mijn dochter Katrien. Vastgoedadviseur Depotter uit Ieper staat in voor de verhuring van de appartementen en de handelsruimtes.”

Zo verdwijnt er opnieuw een stukje dorpsgeschiedenis uit Langemark. “Het doet natuurlijk wel iets om deze gebouwen tegen de vlakte te zien gaan, maar je bent ook niet getrouwd met een gebouw. Achteraf gezien zijn we heel tevreden over de keuze die we gemaakt hebben om naar Ieper te verhuizen met de fietsenzaak. Daardoor konden we verder groeien.”