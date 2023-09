Opnieuw schade aan historische Westpoort in Lo na vermoedelijke aanrijding

De Westpoort in de Weststraat in Lo liep de voorbije dagen schade op, vermoedelijk nadat zwaar vervoer aan de historische poort haperde. Verschillende bakstenen kwamen op het voetpad terecht.

Lo was in de middeleeuwen een versterkte vestingstad met vier stadspoorten. De Westpoort in de Weststraat is de enige van de vier die is overgebleven, een van de weinige nog bestaande dergelijke poorten in West-Vlaanderen. De oorspronkelijke Westpoort dateert uit 1250. In de 14de eeuw werd de poort grondig verbouwd tot zoals die er nu uitziet. Maar de boog die zich boven de doorgang bevindt liep de voorbije dagen behoorlijk wat schade op, vermoedelijk door een of meerdere aanrijdingen van zwaar vervoer. Wie de schade veroorzaakte, is niet bekend.

Eerder voorval

Het is niet de eerste keer dat de Westpoort wordt geramd. In september 2021, bijna exact twee jaar geleden, moesten aan de poort zelfs dringende herstellingswerken worden uitgevoerd nadat een tractor de middeleeuwse stadspoort zwaar had geramd.