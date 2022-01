Opnieuw kliffen na het springtij

In verschillende kustgemeenten zijn na het springtij van gisteren opnieuw hoge kliffen ontstaan. Dat is ondermeer in Wenduine en Knokke-Heist het geval.

De kliffen soms tot 1,8 meter hoog zijn na een storm of springtij een telkens terugkerend fenomeen aan onze kust. Veel wandelaars gingen deze morgen dan ook een kijkje nemen naar de kliffen. Dat is trouwens niet ongevaarlijk, kliffen kunnen zomaar inzakken. Vooral met kleine kinderen dien je extra waakzaam te zijn.