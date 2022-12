Opnieuw kerstmarkt met levende kerststal en… Frietjes

Na twee coronajaren is er opnieuw een kerstmarkt in Heestert. De figuranten van de levende kerststal beslisten om zich op een originele manier te verwarmen.

Na twee coronajaren was er op zaterdagavond opnieuw een kerstmarkt. “Het was niet evident om na twee jaar van stilstand terug alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en een mooie kerstmarkt te organiseren”, zei Raf Deprez, één van de organisatoren. “We zijn er terug toch in geslaagd er iets moois van te maken tot tevredenheid van standhouders en bezoekers.”

Showband

En inderdaad, al was de kerstmarkt misschien wel iets kleiner, aan winterse kerstsfeer ontbrak het er zeker niet. Het kerstensemble van showband Calypso hield er enkele optredens naast accordeonist Marnic Veys. Op het podium waren er ook verschillende dansoptredens van kinderen.

De levende kerststal kende ook veel succes. Maar dat het ook best koud kan zijn in zo’n kerststal, konden we merken toen de figuranten beslisten om zich te verwarmen met… Een pak frietjes. Ze trokken naar de nabijgelegen frituur voor een bestelling, en waren die aan het verorberen in de kerststal. Het leverde in ieder geval een leuke kerstfoto op.