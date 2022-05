Opnieuw honderden bloemen en plantjes in het Kortrijkse straatbeeld

Kortrijk zet de bloemetjes buiten. Letterlijk, want de komende weken worden opnieuw honderden bakken en schalen met bloemen en plantjes uitgezet of opgehangen langs Kortrijkse straten, bruggen en pleinen.

De plantjes zijn gekweekt in samenwerking met leerlingen van de PTI Campus Wetenschap & Groen, tijdens hun praktijklessen. Onder het goedkeurend oog van Stephanie Demeyer, schepen van Groenonderhoud, werden de bloemen in de schalen geplant op de site van de stedelijke groendienst in de Aardweg in Marke.

Ralf Vanlerberghe (16) en Bavo Maetens (16) zijn leerlingen aan de Tuinbouwschool. “Ik vind dat wel rustgevend, zo bloemen planten. Ik kom dan tot mezelf. Ik zou graag later in tuinonderhoud en tuinaanleg werken en dan nog een cursus boomchirurg volgen als ik afgestudeerd ben. Ik hou er echt van om buiten te zijn en om die droom te volgen,” zegt Ralf.

“Leuk dat we vandaag buiten school gaan om de bloemen van de stad te planten, het is eens wat anders. Ik vind het heel goed dat er meer bloemen en groen in de stad en deelgemeenten komen, zeker voor de vogels en de bijen,” besluit Bavo.

Tot 1 november

Verspreid over 91 locaties komen er 226 hangbakken en 107 bloemschalen, samen goed voor zo’n 11.000 planten. Traditiegetrouw is ook dit jaar gekozen voor rode en witte bloemen, de Kortrijkse stadskleuren. In de hangbakken zijn dat rode en witte hanggeraniums, voor de staande rode en witte begonia’s, hangend penningkruid en witte prachtkaars. De hangbakken worden vanaf deze week uitgehangen aan bruggen over de toegangswegen tot het centrum zoals in de Wandelweg, Zwevegemsestraat en Hugo Verriestlaan.

Ook in het stadscentrum hangen bloemen aan de Leiebrug en aan de toegang tot winkelcentrum K. De bloemschalen worden uitgezet na het Sinksenweekend en worden tot dan verder verzorgd door de stadsmedewerkers van de groendienst. Na Sinksen zijn ook permanent twee medewerkers op pad om de plantjes water te geven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van regenwater uit de regenputten van stadsgebouwen zoals op Kortrijk Weide of de Vier Linden. De week voor 1 november worden de bloemen terug binnengehaald. Alleen aan kerken blijven ze nog even staan, opgevuld met chrysanten die ook door de Tuinbouwschool gekweekt worden.