Opnieuw hoge kliffen op strand na springtij

In verschillende kustgemeenten zijn na het springtij van gisteren opnieuw hoge kliffen ontstaan. Dat is ondermeer in Wenduine en Knokke-Heist het geval.

De soms tot 1,8 meter hoge kliffen zijn na een storm of springtij een telkens terugkerend fenomeen aan onze kust. Veel wandelaars gingen deze morgen dan ook een kijkje nemen. Dat is trouwens niet ongevaarlijk, kliffen kunnen immers zomaar inzakken. Vooral met kleine kinderen dien je extra waakzaam te zijn.



