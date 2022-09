Opnieuw gaslek in Wevelgem, nu in Guldensporenstraat

Vrijdagmorgen werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een gaslek in de Guldensporenstraat. Men kreeg de situatie erg snel onder controle en niemand diende te worden geëvacueerd.

Amper 2 dagen nadat een graafmachine voor een gaslek had gezorgd in de Kozakstraat, was het vrijdagmorgen aan de beurt van de Guldensporenstraat. “Tijdens graafwerken werd een leiding onder lage druk geraakt”, verklaarde de officier van de brandweer nadien. “We werden ter plaatse geroepen maar in geen tijd konden we de situatie beveiligen en konden mensen van Fluvius het lek dichten. Niemand diende te worden geëvacueerd.”

De politie kwam ter plaatse om de Guldensporenstraat tijdelijk voor het verkeer af te sluiten. Daar dit een gekende sluipweg is, bracht het wat hinder met zich mee.

Gaslekken zijn de jongste weken schering en inslag, waardoor het aantal oproepen van de brandweer voor dergelijke voorvallen in de lift zit. Volgens specialisten zou dit een gevolg zijn van een erg lakse regelgeving die decennia geleden van toepassing was. Gasleidingen werden niet diep genoeg onder de grond gestoken of werden verkeerdelijk in kaarten opgenomen.

