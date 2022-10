Opnieuw gaslek in De Barakken

Dinsdagmorgen werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een gaslek in de Rijselstraat. De zoveelste interventie in navolging van de grote werken die er aan de gang zijn. Men kreeg de situatie erg snel onder controle en niemand diende te worden geëvacueerd.

Grote werken? Het lijkt wel synoniem voor grote problemen, want ook op dinsdag moesten zowel brandweer als politie tussenkomen voor een gaslek in De Barakken. In het stukje Rijselstraat dat de volkse en commerciële wijk doorkruist, zijn nutswerken aan de gang. Proximus is er bezig met de uitrol van het langverwachte glasvezelnetwerk, al komt dit er niet zonder slag of stoot. Kort na 8 uur dinsdagmorgen raakte een graafmachine een gaskoppeling, waarop een lek ontstond.

Interventies

“Het gaat om een lek in een leiding onder lage druk, een lek dat al werd gedicht nog voor onze aankomst”, klonk het bij de hulpverleningszone nadien. “Fluvius werd ter plaatse geroepen teneinde een meer definitieve oplossing te voorzien. Niemand moest worden geëvacueerd.” De Rijselstraat werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten. Het lek is het zoveelste in een lange rij van interventies van de hulpdiensten. Waar de brandweerzone gisteren reeds moest tussenkomen voor een gaslek aan de overkant van de straat, werden ze vorige maand ettelijke keren opgebeld voor interventies in de Moeskroenstraat. Verschillende bronnen bij zowel de brandweer als Fluvius wijzen hierbij in de richting van een oudere wetgeving. “Toen deze leidingen werden gelegd, waren er wel wetten maar was er geen controle. Men deed eigenlijk maar wat, waardoor de plannen zelden tot nooit kloppen. Deze werken zorgen misschien wel voor hinder, maar zullen er wel voor zorgen dat alles opnieuw naar norm is.” (CLL)