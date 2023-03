Opnieuw elektriciteitspanne in de Pollinkhovestraat

In de Pollinkhovestraat in Pollinkhove was er zaterdagnamiddag opnieuw een elektriciteitspanne. Verschillende woningen zaten urenlang zonder elektriciteit.

Een week geleden op vrijdag 10 maart was er ook al een probleem. Ook toen was er ’s avonds urenlang geen stroom. De panne situeerde zich zaterdag op bijna exact dezelfde plaats. De ploegen van Fluvius kwamen massaal ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren.

(KVCL / foto KVCL)