Opnieuw een volwaardige kermis met alle ingrediënten: Kermis Sint-Juliaan eert overleden voorzitter

Het overlijden van voorzitter Jean-Marie Carpentier was een grote klap, maar onder impuls van nieuwe voorzitter Stephanie Jonckheere en drie nieuwe leden, onder wie de zoon van Jean-Marie, kan het Kermiscomité Sint-Juliaan van 8 tot 11 juli voor het eerst in drie jaar weer een volwaardige kermis organiseren met alle ingrediënten: Toontjesloop, GP JM Carpentier, schlageravond, quiz, barbecue én Zotte Maandagstoet.

Jean-Marie Carpentier nam in 2019 de fakkel over van Eric Huyghe als voorzitter van Kermiscomité Sint-Juliaan, maar overleed aan de gevolgen van lever- en darmkanker vorig jaar op 23 juli, kort na de kermis. “Dat was een grote klap voor iedereen”, zegt Stephanie Jonckheere (38), die het roer overneemt als voorzitter. “Natuurlijk had Jean-Marie heel veel informatie doorgegeven, maar toch is het een nieuwe start, een nieuwe zoektocht. Ik zit al een vijftal jaar in het bestuur, maar werk al van kleins af mee met de kermis. Toen er werd gevraagd wie er kandidaat was om voorzitter te worden, zag ik dat wel zitten.”

Het kermiscomité versterkte zich ook met drie nieuwe leden: Jennifer Theeten, Karen Gilles en Jari Carpentier, de zoon van Jean-Marie. Filip Strumane zette dan weer een stapje terug. Met Peter Parmentier is er ook een nieuwe secretaris. Verder bestaat het comité uit Kristof Dedier, Els Huyghe, Dominique Parmentier, Hans Vandeputte, Tommy Jonckheere, Sammy Jonckheere, Luc Beuselinck en Jonahim Stalpaert.

Kermisprogramma

Ze staken voor het eerst nog eens een volwaardig kermisprogramma in elkaar. “In coronatijd kon er wel telkens een lightversie van de kermis doorgaan, al was dat nooit hetzelfde als de echte kermis”, vervolgt Stephanie. “Nu is het weer een kermis zoals vóór corona. Op vrijdag is er de Toontjesloop, op zaterdag de wielerwedstrijd, die een nieuwe naam heeft gekregen: de Grote Prijs Jean-Marie Carpentier, als eerbetoon. ’s Avonds hebben we onze schlageravond met Paul Bruna, Herbert Verhaeghe en Belle Perez. Zondag is er dan onze barbecue en ’s avonds de quiz. Maandagnamiddag organiseren we een bingonamiddag met wat randanimatie voor grootouders en kleinkinderen.”

Apotheose van de kermis is de Zotte Maandagstoet op 11 juli met achteraf een fuif en vuurwerk. “De stoet is een spannende zaak voor ons dit jaar. We hadden gedacht dat de mensen na corona misschien een beetje terughoudend gingen zijn, maar blijkbaar zijn er toch veel inwoners van Sint-Juliaan die het zien zitten om weer in hun verkleedkoffer te duiken en karren te versieren. Ook onze reuzen Kamielten, Emeliete en Leontientje zullen natuurlijk opnieuw van de partij zijn.” (Tom Gheeraert)

Meer info op www.kermiscomitesintjuliaan.be of op de Facebookpagina van Kermiscomité Sint-Juliaan.