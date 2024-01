Na de vorige editie op woensdag 25 oktober met zo’n 500 betogers organiseert het Platform Palestina Solidariteit Kortrijk, samen met andere organisaties, opnieuw een solidariteitsmars voor Palestina op zaterdag 27 januari. “De toestand is nog steeds niet gestabiliseerd, daarom plant het solidariteitsplatform een nieuwe mars in”, zegt Anaïs Loobuyck van Oxfam Wereldwinkel Kortrijk.

Platform Palestina Solidariteit Kortrijk vraagt met deze grootschalige actie opnieuw aandacht voor de oorlog in Gaza en het geweld op de Westelijke Jordaanoever. Heel wat organisaties sloten zich aan bij het platform waaronder ABVV West-Vlaanderen, Refu Interim, Ajko vzw, De Stroate vzw, Unie der Zorgelozen, Mensen Onderweg, August Vermeylenkring Kortrijk, Masereelfonds Kortrijk, Intal, RedFox, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, A’kzie vzw en Vredescomité Kortrijk.

“Als we de oorlog en het geweld op Kortrijk zouden betrekken, is elke inwoner gewond of gedood” – Anaïs Loobuyck van Oxfam Wereldwinkel

“Omdat na de jaarwisseling de toestand nog steeds niet stabiliseerde en we de kaap van 100 dagen overschreden sinds het begin van de escalatie op 7 oktober organiseren we opnieuw een solidariteitsmars voor Palestina op zaterdag 27 januari. Men spreekt van 22.000 doden en 57.000 gewonden. Op de nieuwjaarsreceptie van Stad Kortrijk vermeldde de burgemeester dat we ondertussen met 80.000 Kortrijkzanen zijn. Dat is evenveel als de getroffen Palestijnen in Gaza. Als we de oorlog en het geweld op Kortrijk zouden betrekken, is elke inwoner gewond of gedood”, aldus Anaïs.

Omstreeks 14 uur verzamelen de betogers terug op de Veemarkt, voor het winkelcentrum K in Kortrijk. Om 14:30 uur zal de stoet vertrekken. Het eindpunt werd veranderd naar de Broelkaai in plaats van het Nelson Mandelaplein. Daar kunnen sympathisanten luisteren naar inspirerende speeches en pakkende getuigenissen.

Het solidariteitsplatform Palestina blijft wekelijks aandacht vragen voor het leed van de burgers in de oorlog en de schendingen van de mensenrechten. Elke donderdag wordt er een stille wake georganiseerd. Telkens om 19 uur komen mensen samen op de Verzetskaai in Kortrijk.