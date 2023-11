Opnieuw drie kandidaten voor Prins(es) Carnaval

Op de elfde van de elfde trapten de Meense carnavalsverenigingen het carnavalsseizoen op gang in café De Kerpel. Het nieuwe seizoen oogt veelbelovend, want net als vorig jaar dingen er weer drie kandidaten mee naar de titel van Prins(es) Carnaval.

Mathias Van Belleghem (20) hoopt om in de voetsporen te treden van zijn zus Sofie, die in 2019 een jaar lang als Prinses Carnaval de scepter zwaaide over Menen. “Als kleine jongen mocht ik al met de Orde van De Platzakken mee opstappen in de carnavalsstoet. 15 jaar later wil ik toch eens mijn kans wagen als kandidaat. Lukt het nu niet, dan probeer ik volgend jaar nog eens opnieuw”, aldus Mathias.

De familienaam van Febe Verheecke (21) doet meteen een belletje rinkelen. “Ja, ik ben de dochter van Kurtje I, de huidige Prins Carnaval en voorzitter van de Orde van de Vrije Carnavalisten. Op de erelijst zijn de prinsessen ondervertegenwoordigd, en daar wil ik graag verandering in brengen”, zegt ze.

Jeannick Clauws (60) was vorig jaar al eens kandidaat, nu waagt hij nog eens zijn kans. “Ik doe mee als eerbetoon aan mijn overleden vader, die drie decennia geleden Keizer Carnaval was in Torhout. Hoewel ik niet tot een carnavalsvereniging behoor, wil ik me kandidaat blijven stellen tot ik tot prins gekozen wordt”, zegt hij geëmotioneerd.

Sportieve strijd

“We kunnen het erg goed met elkaar vinden en samen maken we veel plezier. We zullen er een spannende maar sportieve strijd van maken. Want wie er ook wint: we gunnen elkaar de titel”, klinkt het eensgezind uit de monden van de drie kandidaten.

De verkiezingsavond in Park Ter Walle wordt – voor het eerst in jaren – niet langer door de stad georganiseerd, maar wel door de vier Meense carnavalsverenigingen zelf. De opvolger van Kurtje I zullen we op zaterdag 3 februari kennen. Op zondag 25 februari zal de carnavalsstoet door de straten van Menen trekken.

(Carlos Berghman)