Opnieuw Bloksquare voor Poperingse studenten

Studenten kunnen in Poperinge opnieuw terecht op verschillende locaties om te blokken. CC Ghybe, de gotische zaal en de raadzaal van het stadhuis worden voorzien als studielocaties.

“Nog op zoek naar een rustige studielocatie voor de komende examenperiode? Of geeft samen studeren je extra motivatie? Bij bloksquare kan je elke dag van 8 tot 22 uur, ook op zon- en feestdagen, terecht in”, klinkt het bij stad Poperinge. In CC Ghybe, Sint-Annastraat 13, kunnen studenten terecht van 23 december tot en met 8 januari. In de gotische zaal van het stadhuis, Grote Markt 1, kan dat van van 23 december tot en met 1 februari. Van 23 december tot en met 8 januari kan dat in de raadzaal van het stadhuis, Grote Markt.

Niet reserveren

“Je kan niet reserveren of inschrijven voor Bloksquare. Je neemt elke dag je spullen weer mee naar huis. Enkele bakvrijwilligers zorgen af en toe voor een lekker extraatje tijdens de pauzes.”