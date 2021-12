Opnieuw badges hulpverleners te koop om mugheli te steunen

Brandweerspotter en fotograaf Patrick Dumortier (30) uit Middelkerke verkoopt dit jaar opnieuw badges ten voordele van de mughelikopter van het AZ Sint-Jan in Brugge. Nieuw is dat er dit jaar een badge verkocht wordt met tal van hulpverleners samen onder de titel ‘United We Stand’.

Met de sponsoractie die brandweerfotograaf dit jaar weer op poten zet is hij absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Reeds in 2016 startte Patrick samen met collega-spotter Niels De Ruyck uit Oostduinkerke een actie op waarbij badges werden verkocht ten voordele van de mugheli. Dat bracht toen 500 euro op.

Het jaar nadien werd de actie herhaald en uitgebreid met extra ontwerpen. Dat leverde toen een verdubbeling op van het sponsorgeld tot 1.000 euro. Ook de jaren nadien werden extra badges ontworpen en werd ook de ALS-liga als goed doel gekozen, naar aanleiding van de spierziekte die brandweersergeant Jan Bouttry uiteindelijk fataal werd. Dat bracht 1.000 euro voor de mugheli en 1.200 euro voor de ALS-liga op.

Unieke badge ‘United We Stand’

“Dit jaar kozen we ervoor om een nieuwe, unieke badge te ontwerpen”, zegt Patrick Dumortier. “We hadden daarop graag alle hulpdiensten op samengevat maar zoiets bleek onmogelijk. Toch bevat de badge zo goed als alle hulpdiensten: de politie, brandweer, civiele bescherming, defensie en een arts, zorgkundige en iemand van het Rode Kruis.”

“We hebben de badge de titel gegeven van het concept ‘United We Stand’, die tot stand kwam na de aanslagen in Brussel en Zaventem. Zoals elk jaar gaat de verkoop van de badges naar een goed doel en ik koos opnieuw voor de mugheli. Die organisatie ligt ons immers nauw aan het hart en het is voor iedereen duidelijk dat zij een verschil tussen leven of dood betekenen. Zij worden tot op vandaag ook nog niet gefinancierd door de overheid en kunnen dus alle steun gebruiken.”

Er zijn zowel een geborduurde als gladde versie beschikbaar voor de prijs van 10 euro. Ook heel wat andere badges zijn nog beschikbaar op de website www.patchcollection.be.

(JH)