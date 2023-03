Opnieuw 14de eeuwse grafkelder gevonden aan Mariabrug in Brugge

Op het OLV-Kerkhof Zuid is bij de werken voor de realisatie van een pompstation nabij de Mariabrug nog een beschilderde grafkelder gevonden. “Aangezien deze graafwerken plaats vinden in het historische kerkhof is er een archeologische begeleiding voorzien. Het gaat niet om een toevalsvondst”, legt cultuurschepen Nico Blontrock uit.

“Samen met Raakvlak houden we deze zone, die geschiedenis ademt, in de gaten”, zegt de Brugse cultuurschepen. “Tijdens het graven zijn de archeologen van BAAC Vlaanderen op een beschilderde grafkelder gestoten, net onder de huidige rioleringsbuis. De grafkelder was opgevuld met veel grond, het begraven individu was nog grotendeels intact, met uitzondering van de onderbenen. De grafkelder was binnenin voorzien van beschilderingen.”

Engelfiguur

De 14de eeuwse grafkelder op het OLV-kerkhof. © Raakvlak

“Er is een fragment van een gewaad te zien, wellicht van een engelfiguur, enkele donkere contourlijnen en vooral okerkleurige kruismotieven. De beschilderingen zijn rechtstreeks op de pleisterlaag aangebracht, een techniek die gebruikt werd tot 1425. Op basis van de iconografie en het baksteenformaat is het een 14de eeuwse grafkelder.

Verwijderd

“Gezien de matige bewaringsstaat is beslist om ze niet te behouden”, vervolgt Nico Blontrock. “Na 3D-registratie is de kelder verwijderd. Het is voor de geschiedschrijving over Brugge belangrijker te weten wat er was dan om het allemaal te behouden. Dat zou meerdere erfgoedfabrieken vereisen…”