Opmerkelijke verkoop: watertoren onder de veilinghamer

In café ’t Kobbetje houdt de Vlaamse overheid binnenkort een opmerkelijke openbare verkoop. De laatste watertoren van Ieper, al een eeuw lang een herkenningspunt, kan voor minstens 75.000 euro de uwe worden. De stad is bereid tot een nieuwe bestemming als woning of vakantiewoning.

Na de sloop van de watertoren langs de Meenseweg op 15 juni 2015 werd het exemplaar langs de Dikkebusseweg de laatste van Ieper. Deze constructie van voornamelijk gewapend beton, die werd gebouwd in 1921, heeft de tand des tijds goed doorstaan. De toren met een cilindrisch waterreservoir van 500 kubieke meter voorzag de Ieperlingen in de vorige eeuw van water uit de nabijgelegen Dikkebusvijver, maar wordt al jaren niet meer gebruikt.

Het gebouw wordt sinds 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed en torent uit boven landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Kenmerkend zijn de twee Ieperse wapenschilden die erop zijn aangebracht.

Prachtig zicht

Eigenaar De Watergroep verkoopt de watertoren nu via de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. “Zo’n gebouw verkopen we niet elke dag”, zegt Vlaams commissaris Bram Peene. “Als we maar één bod van minstens 75.000 euro binnenkrijgen, is de watertoren verkocht. Krijgen we meerdere biedingen van minimaal 75.000 euro, wordt een vrije verkoop via opbod georganiseerd.”

Die zou plaatsvinden tijdens een zitting in café ’t Kobbetje in de buurt. “De toren is een mooi punt in de omgeving en biedt een prachtig zicht.”

Maar waarom zou je een watertoren kopen? “Niet om te laten verloederen of te slopen. Dat zal niet aanvaard worden door de kwaliteitskamer van de stad. En als je het gebouw sloopt, mag je er niet meer bouwen”, stelt Iepers schepen van Wonen en Onroerend Erfgoed Philip Bolle (Vooruit). “Vanuit de stad verzetten we ons principieel niet tegen een nieuwe functie. Denk aan een bestemming als woning of vakantiewoning.”

Plaatsbezoeken

Er zitten kleine raampjes in de top van de watertoren, die je momenteel enkel kan bereiken via een constructie van ladders. “Er werden al enkele mogelijkheden afgetoetst bij de stad, waaronder de installatie van een lift en de voorziening van grotere panoramische ramen aan de achterkant van de toren”, aldus Bolle.

Er vond al een zestal plaatsbezoeken plaats met geïnteresseerde kopers. “Biedingen kunnen uiterlijk tot 4 maart. Iedereen wacht af tot het laatste moment”, besluit Peene. Pas dan zullen we weten of er een verkoop via opbod wordt georganiseerd op 8 maart om 16.15 uur in café ’t Kobbetje in het Ieperse dorp Dikkebus. Een Covid Safe Ticket is vereist om toegang te krijgen tot die zitting. (TP)