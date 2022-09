Opmerkelijke Britse gast bij Last Post: Fred (102) nam deel aan landing in Normandië

Frederick ‘Fred’ Adamson, een 102 jaar oude oorlogsveteraan die deelnam aan de landing van Normandië, was eerder deze week een opmerkelijke gast aan de Last Post in Ieper.

De Brit Fred Adamson brengt samen met zijn kleinzoon een bezoek aan plaatsen waar hij in de Tweede Wereldoorlog passeerde. Ieper is daar niet bij, maar de veteraan vond de Menenpoort toch een bezoekje waard. De soldaat werd op het einde van de oorlog gered van de dood nadat zijn sigarettenkokers een granaatscherf opvingen.

De Brit Frederick Adamson werd geboren in het Rotherham in South Yorkshire en verhuisde toen hij 6 jaar was naar Conisbrough, samen met zijn vader die er in de koolmijn ging werken. Fred diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Kings Own Yorkshire Light Infantry (KOYLI).

Operatie Overlord

Die eenheid maakte deel uit van het Britse leger en bestond officieel tussen 1881 en 1968, maar voorgangers gaan terug tot in 1755. Frederick Adamson werd soldaat op 15 februari 1940. Na zijn basistraining verbleef hij meer dan 2 jaar in IJsland tot in augustus 1942. Zijn eenheid nam deel aan Operatie Overlord, wat de codenaam is voor de grootscheepse landing op de Normandische kust op 6 juni 1944.

“Mijn grootvader was lid van de infanterie en droeg de graad van Lance Corporal”, zegt kleinzoon Philip Knight uit het Britse Conisbrough die zijn opa vergezelt bij zijn reis van een week. De twee bezoeken plaatsen waar ‘Fred’ tijdens zijn doortocht tijdens de oorlog voorbij kwam.

Tijdens landing van Normandië kwam hij 4 dagen na de start van de invasie aan op het strand. “Een paar dagen later, nadat we in het binnenland waren getrokken, maakten we ons eerste contact met de Duitsers”, schreef Frederick Adamson in zijn persoonlijke notities.

Gewond

Fred raakte betrokken in hevige gevechten in wat bekend raakte als de Slag bij Villers-Bocage op 13 juni 1944. Voor hij in België arriveerde nam hij deel aan heel wat schermutselingen in onder meer in Fontenay-Le-Pesnel, Tessel Wood, Bayeux, Caen, Foret de Brontonne, Gonfreville-l’Orcher en Le Harve.

Op 9 oktober 1944 raakte de jonge soldaat gewond bij Poppel, een dorp in Antwerpen dicht bij de grens met Nederland. Een mortiergranaatscherf raakte Frederick Adamson aan zijn been. Pas toen hij in het veldhospitaal was, realiseerde hij zich dat zijn 2 sigarettenkokers zijn leven hadden gered toen hij die uit zijn borstzak haalde. De granaatscherven sneden elke pagina van zijn legersalarisboek af, maar raakten niet door het metaal van de kokers.

Onderscheidingen

“Ironisch is dat de sigarettendozen gemaakt waren door Italiaanse krijgsgevangenen”, zegt kleinzoon Philip Knight. Na de oorlog ging Fred opnieuw werken in salarisadministratie in de mijnindustrie. In 1952 ging hij met pensioen nadat hij verschillende managementfuncties had doorlopen.

Frederick Adamson kreeg verscheidene onderscheidingen. Op 4 november 2016 benoemde Frankrijk hem tot de Nationale orde van het Legion van Eer, de hoogste en belangrijkste onderscheiding van onze zuiderburen.

“Het was lang geleden dat we bezoek hadden gekregen van zo’n oude oorlogsheld”, zegt Brian Claeys, die ceremorial assisant is bij de Last Post. “De laatste die ik zag was Harry Patch, de laatste levende veteraan die streed in de loopgraven in WO I. Die man stierf in 2009.”