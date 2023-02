Opmerkelijke actie: kust ze en ga lekker eten in Menen

‘Kust ze en maak kans om heerlijk te gaan eten!’ Dat is de insteek van de ‘Menen Kust Ze’ actie die wederom het straatbeeld zal opfleuren. Tot en met maandag 13 februari maken liefdevolle selfies kans op een restaurantcheque van 100 euro.

Het idee zag twee jaar geleden het levenslicht in volle coronaperiode en miste zijn effect niet. “Er waren lockdowns en eigenlijk was zowat alles uit den boze”, verduidelijkt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele. “We wilden toch iets organiseren rond Valentijn, de dag van de geliefden en werkten iets uit waarbij mensen romantische selfies konden nemen. Zo brachten we toch wat leven in de brouwerij. Het idee sloeg aan en heel wat mensen namen deel, waardoor we dit jaar besloten het opnieuw te gaan organiseren.”

Rood attribuut

Een romantische selfie op een bijzondere plaats, meer is schijnbaar niet nodig om een kans te maken op de restaurantcheque. “Klopt”, bevestigt Kasper. “Geef je Valentijn een kus aan één van de liefdesbomen in Menen, Rekkem of Lauwe. Hou een rood attribuut – de kleur van de liefde – in de handen en maak een selfie. Kun je niet meteen een liefdesboom vinden? Dan kun je probleemloos je eigen liefdevolle plaats kiezen. Zo kun je in de inkomhal van het stadhuis ook terecht en hebben we meteen al enkele rode accessoires voorzien. Die selfie kun je tot en met maandag 13 februari op de Facebookpagina van de stad plaatsen of kun je insturen via www.menen.be/kustze. Vanaf dinsdag 14 februari en tot en met dinsdag 21 februari kunnen de Menenaars dan stemmen op de meest originele of romantische selfie. De winnaar mag zich aan een restaurantcheque van 100 euro verwachten.”

Cruciale schakel

Die cheque moet meteen ook de waarde van de lokale horeca in de kijker zetten. “We willen meer en meer onze handelaars in verschillende acties betrekken en hen als cruciale schakel naar voren schuiven”, zegt schepen van Ondernemen Virginie Breye. “Met je geliefde gaan eten in een van de talrijke restaurants die postcode 8930 rijk is, nadat je de valentijnsactie hebt gewonnen? Het lijkt ons alvast geen slecht idee.”