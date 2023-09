Opmerkelijk! Zes viergeslachten in één familie komen eindelijk samen

De kleine Michelle Verstraete is ondertussen 4 jaar, maar doordat Katrien Masschelein in Andorra woont is de familie Vermeersch er nu pas in geslaagd om de zes viergeslachten samen te krijgen. De samenkomst vond plaats in feestzaal Langewade in Merkem en onze fotograaf was er als de kippen bij voor de unieke familiefoto. We herkennen overgrootmoeder Julienne Brutsaert (96). Ze verblijft in wzc Home Vrijzicht in Elverdinge. Julienne wordt geflankeerd door haar dochters Rita Vermeersch (67), Marleen Vermeersch (65), Simonne Vermeersch (75) en Rosanne Vermeersch (71). Achteraan herkennen we kleinkinderen en achterkleinkinderen Naya Rubio, Katrien Masschelein, Ilse Vanooteghem, Axelle Gavel, Eveline Delva, Rani D’Hoker, Marjan Lesage, Lies D’Hoker en Nele Delameilleure. (foto RLa)

