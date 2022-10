Opmerkelijk: Chiro Tielt vindt niet genoeg leiding en houdt ermee op

Chiro Tielt heeft de beslissing genomen om ermee op te houden. De jeugdbeweging werd in 2000 opgericht, maar nu 22 jaar later komt er een einde aan de werking door een tekort aan leiding.

“Al vijf jaar lang hebben we het moeilijk om voldoende nieuwe leiding aan te trekken en dan vooral leiding met ervaring”, begint Laurens Carpentier, volwassenen-begeleider binnen de Tieltse Chiro. “Met pijn in het hart moeten we nu vaststellen dat het niet vinden van voldoende leiding ook problemen mee zich meebrengt die het functionele van onze vereniging ernstig verstoren”, vult Aaron Creupeland, die deel uitmaakt van hoofdleiding, aan. “De voorbije jaren hebben we groepen laten samensmelten, maar je kan dat niet constant gaan doen om op die manier leiding te besparen.”

Slotactiviteit

De vereniging heeft beslist om mooi afscheid te nemen van hun bestaan. “Op 22 oktober van 14 tot 18 uur zullen wij op de parking van de Europahal een slotactiviteit organiseren. Hier zullen verschillende standen met volksspelen worden opgebouwd en zal er ook een springkasteel aanwezig zijn. Deze activiteit is voor Chiro-leden gratis, terwijl niet-leden vijf euro betalen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen mag langskomen”, blikt hoofdleiding Aaron vooruit.

Over hoe het overkoepelend orgaan reageerde op het nieuws dat ze ermee ophouden, is Laurens kort maar krachtig. “We voelen ons toch ietwat in de steek gelaten door Chiro Vlaanderen. Jaren hebben wij geprobeerd om de dialoog aan te gaan, maar kwam er geen antwoord van hun kant. Nu we beslist hebben om te stoppen, laten ze zich wel horen.”

Openbloeien als mens

Laurens Carpentier, die al sinds dag één van de partij is, zag het in de loop de jaren allemaal evolueren. “Van start gingen we in 2000 met een 70-tal leden waarbij onze uitvalsbasis het Patersbos was. Op vandaag merk ik dat het engagement voor de jeugdbeweging minder is geworden waardoor we nu op een 40-tal leden zitten. Mijn Chiro-tijd zal ik altijd herinneren als een periode waarin ik veel geleerd heb. Het is toch een groot deel van mijn leven geweest.”

Eenzelfde herinnering valt te horen bij Aaron, die al 16 jaar deel uitmaakt van Chiro Tielt. “Voor mij was het sociale aspect belangrijk, van nieuwe mensen leren kennen tot het openbloeien als mens.”

Tot slot hoopt het duo dat er verder wordt ingezet op het doelpubliek dat Chiro Tielt voor ogen had. “Wij hebben er van bij de start meteen voor gekozen om een uitlaatklep te zijn voor de kwetsbare jeugd. Zo hebben wij het lidgeld doorheen de jaren nooit opgetrokken en was het grootste deel van het lidgeld bestemd om het lid te verzekeren. We merken dat er in Tielt een gebrek is aan dergelijke activiteiten voor deze kwetsbare jeugd.”