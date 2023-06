Opmerkelijk beeld: Nederlandse luchtmacht vliegt via West-Vlaanderen naar huis

Op donderdagavond 1 juni was er in het West-Vlaamse luchtruim heel wat beweging waar te nemen. Maar liefst elf helikopters van de Nederlandse luchtmacht keerden samen terug naar huis na een grootscheepse oefening in het Verenigd Koninkrijk.

De helikopters staken de Noordzee over om ter hoogte van de Oostendse luchthaven weer boven het vasteland te vliegen. Ten zuiden van de luchthaven wachtten de verschillende formaties van Chinooks, Apaches en Cougar helikopters elkaar op om in een grote formatie naar hun thuisbasis Gilze-Rijen te vliegen. (TB)