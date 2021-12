Oplossing voor openbare toiletten in Oostende tijdens (vervroegde) kerstvakantie nadat uitbater failliet gaat

Stad Oostende vernam recent het faillissement van de concessiehouder die een groot aantal van de openbare toiletten in de stad uitbaat. Om toch te zorgen dat iedereen de komende weken bij hoge nood toch op een publiek toilet terechtkan, werd een noodoplossing uitgewerkt.

Vanaf nu zaterdag zijn vijf openbare toiletten elke dag geopend en dat tot en met het einde van de kerstvakantie.Recent zag Oostende zich geconfronteerd met het faillissement van de concessiehouder die het merendeel van de openbare toiletten in Oostende uitbaat. Hierdoor bleven een aantal van de publieke wc’s de voorbije dagen dicht.

Met de kerstvakantie in zicht, werkte Stad Oostende snel een oplossing uit. Zeker omdat het ook volgende week al druk kan zijn in de Stad aan Zee, door de afkoelingsweek in het onderwijs. Via een samenwerking met de wijk-werkers van Perspectief, verzekert de Stad dat vanaf zaterdag een aantal van de openbare toiletten opnieuw geopend zullen zijn.

Overzicht

Tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens de vakantieperiodes (incl. de vervroegde kerstvakantie vanaf zaterdag 18/12) zijn de volgende vijf locaties geopend.

Marie-Joséplein (ondergronds)

Koninklijke Gaanderijen / ‘Drie gapers’ (ter hoogte van KAAP)

Albert I-Promenade ter hoogte van de Parijsstraat (strandniveau) – rolstoeltoegankelijk

Albert I-Promenade ter hoogte van de IJzerstraat (strandniveau) – rolstoeltoegankelijk

Mariakerke – Zeedijk ter hoogte van Raversijdestraat (Albertuspaviljoen)

Deze toiletten zijn telkens open van 10.30 uur tot 18.00 uur.

Bij twee openbare toiletten moeten nog een aantal dringende werkzaamheden gebeuren. Vanaf Kerstmis (25/12) zullen deze locaties ook tijdens de rest van de vakantie elke dag geopend zijn:

Noordzeeaquarium (aan de Visserkaai t.h.v. het overzetbootje)

Oosteroever (Maritiem Plein ter hoogte van het overzetbootje) – rolstoeltoegankelijk

Verder is het volautomatisch toilet op de Montgomerykaai (tegenover de jachtclub) elke dag toegankelijk en dit 7 op 7 en 24 op 24.