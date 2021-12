Oplossing voor 300 bewoners zal er wellicht pas in 2024 komen: “Nog evenveel kalk in het water”

Zowat een jaar geleden namen 300 inwoners die schade leden door teveel kalkafzetting in het kraantjeswater de handschoen op tegen De Watergroep. Veertien maanden later staan ze nog niet veel verder met hun claim. Eddy De Winter vroeg het gemeentebestuur een stand van zaken.

De klacht die de 300 Bredenaars in oktober van vorig jaar richting De Watergroep stuurden, haalde toen zelfs het VRT Nieuws. Ook Eddy De Winter, die in een appartement langs de Kapelstraat woont, was betrokken partij.

“Het kalkprobleem kwam ter sprake in de vereniging van mede-eigenaars (VME) van ons flatgebouw. Ook daar hadden heel wat eigenaars schade geleden door het al te harde kraantjeswater”, opent Eddy.

Het bleek een vaak terugkerend thema. “Heel wat inwoners hadden problemen met de kwaliteit van het water. Door de hoge kalkafzetting in leidingen en installaties werden ze telkens weer geconfronteerd met torenhoge kosten en bijwijlen kwam roestig water uit de kraan.”

Omdat er zoveel klachten werden genoteerd, schaarde het gemeentebestuur zich vorig jaar achter de gedupeerden. Burgemeester Steve Vandenberghe beloofde zijn inwoners te ondersteunen in de stappen, die ze richting De Watergroep wilden zetten.

Een collectieve onthardingsinstallatie zou 1,3 miljoen euro kosten

In Bredene zit ontegensprekelijk veel kalk in het water. “De waarden blijven binnen de wettelijke norm maar zijn toch behoorlijk hoog”, stelde ook Eddy De Winter vast. “Het zorgde voor leidingen die verkalken, kapotte kranen en boilers die sneller stuk gaan. “Dat was ook het praktische probleem in ons appartementsgebouw. De vraag stelde zich of we niet moesten investeren in een collectieve waterverzachter. Maar die zou dan weer extra onderhoudskosten met zich meebrengen. En zo’n toestel brengt 10 procent extra waterverbruik met zich mee.”

Op 8 november had de advocaat, die namens de 300 gedupeerden optreedt, een nieuw overleg met de watermaatschappij. “Maar concrete oplossingen zijn daar niet uit de bus gekomen”, stelde Eddy vast. “De Watergroep blijft benadrukken dat de waterhardheid binnen de norm ligt. De maatschappij beloofde wel het nodige te doen om het euvel te verhelpen. Hopen op een schadevergoeding zal wellicht tevergeefs zijn. Maar een innovatief project in Oostende, waar brak water wordt omgezet in drinkbaar water, kan misschien een oplossing bieden. Dat kanaalwater, want dat is het, is veel minder hard. In die mate dat er zelfs kalk aan toegevoegd moet worden. Zou het geen goed idee zijn dat ook Bredene van dit project kan genieten?”, vraagt Eddy zich af.

Groter waterbekken

Burgemeester Vandenberghe gaf toe dat de kalkkwestie een harde noot om kraken is. “Onze advocaat heeft al enkele brieven geschreven naar De Watergroep, zonder veel succes. Ook Test Aankoop heeft zich achter deze zaak geschaard. Maar een resultaat kunnen ook zij nog niet voorleggen. De Watergroep lijkt niet geneigd te investeren in oplossingen. Maar een uitbreiding van het waterbekken De Gavers in Harelbeke, waar Bredene onder meer zijn drinkwatervoorziening haalt, zal in de toekomst wel voor een lagere kalkafzetting zorgen. Die uitbreiding van 30.000 naar 50.000 kubieke meter is voorzien voor 2024. Maar investeren in bijvoorbeeld een collectieve onthardingsinstallatie voor Bredene lijkt me geen goed idee. De investering van toch 1,3 miljoen euro zou, gezien de nakende uitbreiding van De Gavers, maar 42 maanden nuttig zijn.” (MM)