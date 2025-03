Opleiding Wielerverzorger vanaf volgend jaar ook te volgen in Brugge

De opleiding Wielerverzorger, die in het najaar van start gaat in Kortrijk, wordt door de groeiende vraag begin 2026 ook aangeboden in Brugge. “Er wordt steeds vaker informatie gevraagd over de opleiding, dat toont wel aan dat er veel interesse is”, zegt Tom Vandecasteele productmanager Sport & Gezondheidsopleidingen bij Syntra West.

De wielersport draait niet enkel om de renners op de fiets. Achter de schermen staat een uitgebreid team klaar om hen optimaal te ondersteunen. De wielerverzorger is onmisbaar en een belangrijke schakel in de wielrennerij. Een goed opgeleide wielerverzorger kan het verschil maken tussen winnen en verliezen. Wielersport is heel populair en de vraag naar deskundige sportverzorgers neemt steeds verder toe.

Het takenpakket van een wielerverzorger omvat veel meer dan enkel het geven van massages en het uitdelen van bidons. Het is een verantwoordelijke rol met een divers takenpakket. “Van het beheren van het roadbook en het begeleiden van renners, tot EHBO, blessurepreventie en sportmassage. Dit vraagt om een gedegen opleiding met praktijkgerichte modules en een verplichte stage”, zegt John Delbeque docent bij Syntra West.

Theorie en praktijk

De opleiding heeft een duurtijd van één schooljaar en kan op twee verschillende momenten worden gestart: van september tot juni of van januari tot december. “Per groep zitten er maximum 16 cursisten waarvan ongeveer 90% zijn getuigenschrift haalt”, zegt Tom Vandecasteele. Gedurende deze periode volgen cursisten wekelijks één lesdag. Het programma bestaat uit zeven modules en biedt een evenwichtige combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring.

Om praktijkervaring op te doen volgen cursisten een 60-uur durende stage bij wielerploegen en wedstrijden zoals het Belgisch Kampioenschap Baanwielerrennen. In deze stageperiode kunnen de cursisten de nodige inzichten en achtergrondinformatie toepassen in de praktijk.