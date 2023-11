Oplaadpunten op parking kleinhandelszone

Op de parking aan de Action, Bel&Bo, Kruidvat en Bristol werd door Fastned, het Europese snellaadbedrijf, een snellaadstation geopend.

De vier laadplaatsen hebben een maximale capaciteit van 150 kW. Dat betekent dat men in een half uur kan bijladen om tot 300 km te rijden. Benoit Deny, managing director bij vastgoedontwikkelaar Immo Deny, de eigenaar van het shoppingcenter, toont zich heel blij met dit snellaadstation. “Een meerwaarde voor de huurders van onze panden”, weet hij. Ook Tuur De Coninck, country manager, is verheugd om in Diksmuide het eerste snellaadstation in de Westhoek te kunnen plaatsen. Opladen kost 0,69 euro en kan met de laadpas of met de bankkaart worden betaald. Diksmuide is het 24ste station van het Europese snellaadbedrijf in België. Op de foto herkennen we Fabrice Lopez Perez, Sebasien Gosselinckx, Tuur De Coninck (country manager) en Benoît Deny (eigenaar parking). (ACK/foto ACK)