OPINIE – 5 jaar na de coronacrisis: “Met een West-Vlaamse eerlijkheid en een nuchtere analyse durft Pedro Facon terug te blikken”

Exact vijf jaar geleden barstte de coronacrisis helemaal los. Ongeziene maatregelen moesten het virus stoppen. Hoofdredacteur Bart Casteleyn blikt terug op deze turbulente periode…

13 maart 2020. Cafés, restaurants en discotheken moeten de deuren sluiten. Alle evenementen worden afgelast.

16 maart 2020. Ook de schoolpoorten mogen niet meer open. De lessen in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs worden geschorst.

18 maart 2020. De lockdown is nu compleet. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht. Thuiswerken is voortaan de norm. “Blijf in uw kot” blijkt de overduidelijke opdracht.

Exact vijf jaar geleden barstte de coronacrisis helemaal los. De ongeziene maatregelen van hierboven moesten het virus stoppen. Ook onze redactie zat plots thuis de krant te maken. De wereld werd op pauze gezet “voor twee weken”. Want, nee, die bijna absurde situatie zou niet lang duren. 14 dagen op onze tanden bijten en daarmee zou covid gestopt kunnen worden. Wisten wij veel, vijf jaar geleden. Maar “voor de zorg” wilden wij allemaal ons best doen. Elke avond een applaus, om te beginnen. En mondmaskers naaien, dat ook.

Maar die twee weken werden een maand, een jaar… en veel te lang gingen we van golf naar golf. De grafiek met besmettingen ging op en neer, de regels versoepelden en verstrengden. In West-Vlaanderen stonden plots files aan provinciedomeinen en bubbels werden groter en kleiner. Tot de WHO in mei 2023 officieel besliste dat de pandemie onder controle was. Eindelijk.

“Vijf jaar later mogen we het wel nog eens zeggen: wat was dat allemaal?”

Vijf jaar later mogen we het wel nog eens zeggen: wat was dat allemaal? Vijf jaar later is het ook een uitgelezen moment om de balans op te maken: hebben we het wel goed aangepakt? Niet voor 100 procent, geeft ex-coronacommissaris Pedro Facon bij KW nu toe. Met een West-Vlaamse nuchterheid blikt hij terug op de crisis.

“Niet alles wat we gedaan hebben, was fantastisch”, geeft hij toe. En dat is best een opvallende reactie dezer dagen. Die eerlijke analyse siert de man die toen mee in de frontlinie stond. Toch moeten we begrip blijven hebben voor de strenge maatregelen die in 2020 genomen zijn.

We bleven in ons kot, niet alleen “voor de zorg”, maar ook om de ouderen en dierbaren te beschermen voor een virus dat toch te veel slachtoffers maakte. Vijf jaar later is het een goed moment om ook hen nog eens te herdenken…