Ophaling restafval vanaf 1 januari ‘s avonds in Bredene: “Meeuwenprobleem indijken”

Vanaf 1 januari 2025 worden de groene restafvalzakken in Bredene ‘s avonds opgehaald. Bredene wil hiermee de overlast van meeuwen, die gretig de afvalzakken aanvallen op zoek naar voedsel, indijken. Milieuschepen Kelly Spillier wil de nieuwe regeling na enkele maanden evalueren. “We zullen dan bekijken of de maatregel effect heeft en het meeuwenprobleem daadwerkelijk is afgenomen.”

Restafval (de groene zak), GF(t) (de gele zak) en PMD/papier&karton worden vandaag op maandag en dinsdag opgehaald. Per zone kunnen inwoners tijdens die ophaaldagen ’s morgens het afval buiten zetten.

Vanaf januari komt daar verandering in. Het restafval wordt vanaf maandag 6 en dinsdag 7 januari ’s avonds opgehaald. Aan de zones verandert er niets. “We willen met dit proefproject de overlast van meeuwen tijdens de ophaaldagen aanpakken. Nu gebeurt het vaak dat meeuwen de groene restafvalzakken openscheuren en heel wat troep in de straat achterlaten. Uit cijfers en testen in andere gemeenten blijkt dat de overlast beperkt blijft wanneer het restafval ’s avonds wordt opgehaald. Door de periode dat de afvalzakken buiten staan korter te maken, hebben de dieren minder tijd om naar eten op zoek te gaan. Meeuwen zijn ook minder actief tijdens de avondperiode”, aldus milieuschepen Kelly Spillier.

Enkel groene zak

Voor alle andere afvalfracties blijven de ophaaldagen en -uren tot nader order dezelfde. Zone 1 wordt op maandag opgehaald, zone 2 op dinsdag. “Vanaf de eerste ophaaldag voor restafval (maandag 6 en dinsdag 7 januari) mag je de groene restafvalzak vanaf 17u buiten plaatsen. Het ophalen start om 20 uur. Deze regeling geldt énkel voor de groene restafvalzak. De gele GF(t)-zak mag nog altijd ‘s morgens, op de wekelijkse ophaaldag, aan de deur gezet. Ook de tweewekelijkse ophaling van de blauwe zak en het papier/karton, blijft ‘s morgens.”

“We zullen de komende maanden de nieuwe regeling opvolgen en bekijken of ze ook effectief impact heeft op het meeuwenprobleem”, verzekert Spillier. “Dat het ophalen van PMD, papier-karton en het GF(t) vooralsnog niet wijzigt, heeft alles te maken met de huidige verbintenis met de ophaler. Deze is nog niet aan vernieuwing toe. Maar als het proefproject met het restafval voor de gewenste resultaten zorgt, dan willen we in de toekomst uiteraard alle afvalfracties op een zelfde manier ophalen.”

Wie vragen heeft bij de nieuwe ophaalregeling kan contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst (milieu@bredene.be of 059 33 91 97).