Opgepakte Bruggeling (34) in Mexico weer op vrije voeten: “Enorme opluchting”

Eerst werd hij beschuldigd van een autodiefstal, daarna van drugsfeiten en wildplassen en uiteindelijk zou hij weerspannig geweest zijn tegen de politie. Om maar te zeggen: Bruggeling Davy Vanderhaeghen (34) heeft er bewogen dagen opzitten. De man zat bijna drie dagen in een Mexicaanse cel, maar is nu toch eindelijk weer op vrije voeten.

Na tien dagen plezier in Mexico waren broer en zus zaterdag klaar om weer naar ons land te reizen. Tot bleek dat Davy het vliegtuig niet op mocht. Ze hadden namelijk een terugvlucht via Washington en om daar te landen, moet je een coronacertificaat van vaccinatie hebben. Nicky heeft dat, maar Davy niet. Resultaat: de 34-jarige Bruggeling moest achterblijven op de luchthaven.

“Wat daar nu precies allemaal gaande was? We weten het momenteel zélf niet” – vader Patrick

De bedoeling was dat Davy in een hotel vlakbij de luchthaven zou verblijven, terwijl hij een nieuwe vlucht huiswaarts zou regelen zónder tussenstop in de Verenigde Staten. Tot zaterdagavond alle contact werd verbroken. “Ik wist nog dat hij goed was aangekomen in zijn hotel, maar daarna kwamen mijn berichten niet meer toe”, vertelde zus Nicky afgelopen weekend. De ongerustheid nam toe, tot zondag even voor 12 uur.

Autodiefstal

Nicky kreeg haar broer eindelijk aan de lijn, maar geruststellend was dat niet. Integendeel, want de 34-jarige Bruggeling vertelde dat hij ‘in een grote politiecel zat’ tussen zo’n tien criminelen. Wat bleek? Hij was opgepakt door de politie toen hij in een tankstation iets wou halen om te eten, vlak naast zijn hotel. “Ik werd omsingeld en ze beschuldigen me van autodiefstal. Ze toonden een foto van de verdachte, maar behalve een witte T-shirt hebben we geen enkele gelijkenis”, kon Davy zijn familie nog vertellen. Maar het eerste contact was kort en hem opnieuw spreken, bleek moeilijk. Even vreesde de familie dat hij werd meegenomen door valse agenten. Dat bleek gelukkig niet het geval.

“Davy was heel emotioneel en wil daar zo snel mogelijk weg” – vader Patrick

Vrijgelaten

Toch duurde het bijna drie dagen vooraleer Davy weer werd vrijgelaten. Maandagnacht onze tijd moest Davy voor een plaatselijke rechter in Mexico verschijnen die moest oordelen wat er met hem moest gebeuren. “En ondertussen kregen we het goede nieuws dat hij is vrijgelaten”, zegt zijn vader Patrick opgelucht. “Wat daar nu precies allemaal gaande was? We weten het momenteel zélf niet. Mijn dochter kon haar broer héél kort spreken – veel langer dan een halve minuut zal dat niet geweest zijn. Davy was heel emotioneel en wil daar zo snel mogelijk weg.“ (MM)