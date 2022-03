Opgefrist infoblad bij alle Heuvellanders in de bus

Op 1 april 2022 ontvangen alle Heuvellanders een opgefrist infoblad in hun brievenbus.

Een redactieraad buigt zich over de inhoud van het infoblad. Die raad werd samengesteld uit werknemers van de verschillende afdelingen van de gemeente. Voor de coverfoto en andere foto’s werd een samenwerking opgestart met fotoclub Spectrum uit Nieuwkerke.

Papieren communicatie blijft voor burgers enorm belangrijk. “Vooral het infoblad blijft een essentiële informatiebron”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “In het nieuwe infoblad willen we meer vertrekken vanuit de burger, de human interest. We vertellen wat de burger wil weten. Daarnaast vinden we het belangrijk om laagdrempelige informatie te geven in een fris jasje, denk bijvoorbeeld aan een fotoreportage of een interview.”

Het infoblad verschijnt om de twee maanden. “Alle Heuvellanders zullen deze gratis in hun brievenbus blijven ontvangen”, weet burgemeester Wieland De Meyer. Het infoblad kun je vanaf nu ook digitaal inkijken via www.heuvelland.be/infoblad.