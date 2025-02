Opfriswerken en meer activiteiten in O.L.Vrouwkerk

De beschermde Onze-Lieve-Vrouwkerk van Zonnebeke wordt heropgefrist. Er werd een erfgoedpremie van 1.200.000 euro toegekend om de kerk op te knappen. Op de planning staan dakwerken, het herstellen van beton en pleister- en schilderwerken. Wanneer de kerk is opgeknapt, willen het gemeente- en het kerkbestuur de kerk ook meer gebruiken voor niet-religieuze activiteiten.

“De kerk speelt een belangrijke rol in het parochiale leven, maar heeft nog veel meer in zijn mars”, zeggen zowel burgemeester Koen Meersseman (#Team8980) als voorzitter van de kerkfabriek Frans Decloedt. “Denk maar aan de toren die al een aantal jaren heel wat toeristen ons mooie landschap laat ontdekken. Nu willen we ook de inwoners meer laten genieten van dit prachtig beschermde gebouw. Natuurlijk blijft de kerk in eerste instantie nog steeds een gewijde kerk. De niet-religieuze activiteiten zullen duidelijk gescheiden worden van het deel dat gebruikt wordt voor de misvieringen. Bovendien zorgen we voor nog meer comfort, want er komt een keuken en extra sanitair in de kerk. Zo wordt het makkelijker om een receptie na een misviering te organiseren.”

Momenteel is de kerk al comfortabel verwarmd door de vernieuwing van de centrale verwarming. “Het goedgekeurde premiedossier voor de kerk is in voorbereiding waarbij het kerkbestuur het bestek aan het opstellen is. Op deze manier zal men proberen in 2025 een aannemer te gunnen om het betonrot van de beschermde kerk te renoveren. In voorbereiding hiervan dienen enkele muurschilderingen gefixeerd te worden.” De werken zouden in 2028 moeten voltooid zijn.

Het gemeentebestuur maakt samen met de kerkfabrieken dit jaar een nieuw kerkbeleidsplan op. “Dit is noodzakelijk om in de toekomst het beheer van onze kerken te verzekeren”, stelt burgemeester Meersseman. “Het is als het ware een overleg waarbij de visie bepaald kan worden welke types nevengebruik mogelijk kunnen zijn naast de eredienst. Er zal in het voorjaar een uitstap georganiseerd worden met de mensen van het kerkbestuur en hierbij is de tendens in Zonnebeke dat men openstaat voor nevenbestemming, maar een ruimte voor een viering aanwezig blijft. Dit plan zal leidend zijn voor de toekomst van onze parochiekerken.” (NVZ)