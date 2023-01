Opfrissingswerken Kasteelpark in Zwevezele starten in het voorjaar: gemeente op zoek naar oude foto’s

Dit voorjaar vinden er opfrissingswerken plaats aan het Kasteelpark in Zwevezele. Om een beter beeld te krijgen van hoe het kasteel en het park er vroeger uitzag, is men op zoek naar oude foto’s en anekdotes. Nuttige info kan gedeeld worden met de gemeentelijke dienst tot 31 januari.

Het Kasteelpark in Zwevezele is een echt natuurgebied. Dit voorjaar gaan de opfrissingswerken van start in het park. De drie toegangspoorten krijgen een nieuwe look en de paden worden voorzien van nieuwe beklinkering. Vooral de toegang in de Koolskampstraat is dringend aan vernieuwing toe. Daar komt een dolomietpad dat de poort zal doen aansluiten op de bestaande paden in het park, zodat deze ingang in de toekomst ook kan gebruikt worden voor het recreatief fietsroutenetwerk dat daar passeert.

Met enkele eenvoudige en creatieve ingrepen aan de speelinfrastructuur wil men de geschiedenis tot leven brengen door op een subtiele manier te verwijzen naar het verdwenen kasteel. Het erfgoedverhaal zal op een interactieve manier verteld worden, ook via digitale tools. Een nieuw avonturenparcours voor de durvers, nieuwe picknickbanken en wat extra groenaanleg zullen voor extra ontmoetingsruimte zorgen voor elke leeftijdsgroep.

De werken in het park zijn gepland voor komend voorjaar en zullen ter hoogte van de toegangspoorten op bepaalde momenten tijdelijke hinder veroorzaken voor bezoekers van het park. Voor dit project kan men rekenen op Europese subsidiemiddelen via het herstelfonds voor plattelandsprojecten rond recreatie. Het nieuwe Kasteelpark zal te bewonderen zijn tijdens Dag van het Park op 28 mei.

Foto’s van toen

Foto uit de oude doos. © Picasa NS

Momenteel is men op zoek naar oude foto’s van het kasteel en het park, anekdotes of leuke weetjes. De foto’s kunnen gedeeld worden met de gemeentelijke dienst via het nummer 1750. Dat kan via WhatsApp, via Facebook of via 1750@wingene.be. Foto’s kunnen ook binnengebracht worden, om gescand te worden, in het onthaal van het gemeentehuis. Foto’s indienen kan tot en met dinsdag 31 januari.