Operatie ‘verslepen zomereik van 70 ton’ in toekomstig Park Linde voltooid

Vrijdag 21 januari werd de prachtige zomereik (Quercus robur) in het toekomstige Park Linde succesvol verplant door middel van sleeptechniek. Aan deze serieuze operatie gingen heel wat voorbereidende werken vooraf onder meer door boomverzorger Wouter Demeyer uit Anzegem die in opdracht van projectontwikkelaar Eribo deze klus klaarde in samenwerking met grondwerkers van de firma D’Haene uit Kluisbergen.

Op de site van de voormalige textielfabriek Matthijs is projectontwikkelaar Eribo sinds een aantal maanden volop bezig met het bemalen van de site en het bouwen van de eerste twee appartementsblokken van het toekomstige Park Linde. In mei 2020 tekende een burgerbeweging samen met Natuurpunt Anzegem bezwaar aan omdat op basis van het ontwerp een waardevolle zomereik ging moeten plaatsmaken voor de gebouwen. Ook al was het ontwerp conform de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan, toch engageerde zaakvoerder Pieter Vandewiele zich om deze hoogstammige kanjer van ruim vijftig jaar oud te laten verplaatsen.

Voorbereiding

De knoestige, sterk vertakte zomereik met brede kroon werd afgelopen zomer lichtjes gesnoeid ter voorbereiding van de verplanting. “De boom is ongeveer 16 à 18 meter hoog met een kruindiameter van ruim tien meter”, aldus boomverzorger Wouter Demeyer die erkend is als European Tree Worker. “Door wortelonderzoek vooraf werd bepaald waar de wortels zich situeren en hoe diep de boom geworteld zat om de kluitgrootte te bepalen. Er werd ook ingezet op het aanmaken van nieuwe haarwortels door het toevoegen van verbeterde grond.”

Nazorg

De kluit werd geschat op ruim 70 ton. Het duurde twee uur om de zomereik te verplanten over een afstand van dertig meter door middel van sleeptechniek. “Nu zal het afwachten worden hoe de boom uitloopt”, aldus de boomverzorger. “Hij zal grotendeels teren op wat hij meeheeft in zijn kluit. Daarom werd er bij deze verplanting ook geopteerd om zo goed als de volledige wortelkluit mee te nemen om het wortelverlies te beperken. Het komende groeiseizoen zal cruciaal zijn voor het aanmaken van nieuwe wortels, dus zal deze vedette verder goed opgevolgd worden omdat zo een operatie wel wat risico inhoudt. Het gaat hier uiteindelijk toch om een grote oude boom die verplant wordt.”

“De samenwerking met de firma D’Haene zorgde ervoor dat de puzzelstukjes goed in elkaar pasten om de zomereik te kunnen verplanten met hun kranen. Het is nu aan de boom om op haar definitieve plek hopelijk opnieuw te aarden.”