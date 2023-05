Operatie Proper pakt zwerfvuil duurzaam aan

Oostende ondersteunt scholen en verenigingen die zich via Mooimakers willen engageren om zwerfvuil te ruimen in hun buurt. “Wij coördineren Operatie Proper, vragen de subsidie aan en schieten het bedrag voor zodat de deelnemers niet te lang op hun geld moeten wachten”, zegt schepen van Leefmilieu Silke Beirens.

“Met de actie zorgen we ervoor dat iedereen op school mee is met het sorteren van afval. Hen blijvend informeren is belangrijk”, luidt het. De deelname van de scholen leidt tot originele projecten: een moestuin (Athena), de opstart van een eigen containerpark (VTI) of het hergebruik van afval in kunstontwerpen of mode (Ensorinstituut). Andere scholen bieden herbruikbare bekers aan of zetten in op sorteren. “We zijn een heel diverse school en niet alle kinderen krijgen die attitude mee van thuis”, zegt Ignaas Depotter van VLS Westdiep.

Flink wat geld

Mooimakers stelt 5.475 euro ter beschikking. De stad Oostende schiet het geld voor zodat de scholen snel hun centen zien. En het gaat om flinke bedragen: VLS Westdiep (775 euro), Ensorinstituut (800 euro), VTI (775 euro), Heilig Hartschool (750 euro), Athena Pegasus (800 euro), Athena Centrum (800 euro) en Seascouts Oostende (775 euro). 2.883 leerlingen werkten mee en het geld moet wel gebruikt worden voor aankoop van herbruikbaar materiaal, een groenere speelplaats of verdere aanpak van zwerfvuil op het schooldomein.

Opruimen in de buurt

Philippe Carlier van het Milieu Op School-team van Athena Pegasus : “We ruimen afval op het schoolterrein en kregen gratis 50 prikkers. Leerlingen gaan in de pauze of lesvrije momenten aan de slag. Omdat we een open schoolterrein zijn, is het na het weekend altijd wel vuiler. We gaan tweewekelijks ook in de onmiddellijke omgeving ruimen, soms op vraag van buurtbewoners. Daarnaast hebben we ook herbruikbare drinkflessen en zaaiden we bloemen op geruimde zones. Door de actie van Mooimakers en de stad doen we nog meer dan de voorbije vijf jaar.” Meten is nog een probleem: “We nemen nu foto’s en bestelden speciale zakken om te meten hoeveel afval we ophalen.” (efo)