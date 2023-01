Openluchtreceptie op Grote Markt brengt heel wat Izegemnaren samen

Heel wat Izegemnaren zijn vorige zondag naar de Grote Markt afgezakt om samen op het nieuwe jaar te klinken. Uw krant peilde naar hun wensen en voornemens. Ook enkele politici blikken terug op het voorbije jaar en kijken vooruit naar 2023.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) gaf, zoals elk jaar, een toespraak. “Ik ben blij dat jullie zo massaal aanwezig zijn en ik wil jullie een goed 2023 toewensen. We hebben vervelende tijden gekend, maar we kunnen weer samen drinken en vieren. We klinken op 2023, en dat belooft heel wat te worden. Ik heb twee belangrijk aankondigingen. Op 2 april passeert de Ronde van Vlaanderen door het centrum van Izegem, en op 25 juni is er op de Grote Markt de start van het Belgisch kampioenschap wielrennen.”

Drie miljoen stappen

“Persoonlijk was 2022 een topjaar”, vertelt Dries Dehaudt van CD&V. “Ik zag mijn twee kornuiten meer en meer de wereld ontdekken en trouwde met hun mama, Ilse. Voor onze inwoners was 2022 echter een hard jaar, met torenhoge inflatie. Om komende generaties te vrijwaren, moest de stad zo ook haar investeringsprogramma bijstellen. Geen pretje, als lokaal raadslid. Voorlopig heb ik nog geen grootse plannen voor 2023, behalve dat ik ongeveer drie miljoen stappen wil zetten langs Izegemse wegen. Ideaal om elke hoekje van onze mooie stad nog beter te leren kennen.”

“In augustus 2022 werd mijn hart plots weer een beetje groter, door de komst van mijn tweede zoontje Rune”, blikt Julie Vandewatere van Vooruit verheugd terug. “Het jaar 2022 zal ik dus nooit vergeten. Ook was er met Eva Bossuyt voor mij een nieuwe Vooruit-collega in de gemeenteraad. We hadden onmiddellijk een klik en hebben een leuke samenwerking. Ik hoop in 2023 mijn sporten weer wat te hervatten. Dat zal wellicht een goede planning vragen, door mijn gezin, mijn zelfstandig kinderdagverblijf Cosy Baby en mijn drukke agenda. Ook hoop ik nog veel mooie voorstellen te mogen doen voor onze stad, dichter te staan bij de noden van alle Izegemnaren, en hopelijk te kunnen helpen.” (RV)