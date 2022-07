Openluchtfuif Lighthouse in Koksijde belooft een recordeditie te worden

Het team van vzw Semper Festum belooft opnieuw waar ze voor staan, want hun Latijnse naam betekent gewoon ‘altijd feest’. Na drie jaar ingehouden knaldrang hebben ze hun feestkuiten weer ingesmeerd voor een nieuwe editie van Lighthouse Open Air. Het evenement gaat viraal via de sociale media en de namen op de line-up hebben de ticketverkoop al stevig aangezwengeld.

Semper Festum is een non-profitorganisatie die enkele universiteitsstudenten in 2015 hebben opgericht. “Het was toen onze bedoeling om met een aantal vrienden evenementen op poten te zetten om wat meer schwung te brengen in het uitgangsleven in de Westhoek”, vertelt Viktor Verhue, die mee aan de wieg stond.

“Na het organiseren van een beerpongtoernooi en oudejaarsavond hebben we ons voorgenomen om ons enkel nog te concentreren op Lighthouse Open Air, ons stokpaardje! En het succes van Lighthouse dikt elke editie aan! Deze lokale openluchtfuif is intussen uitgegroeid tot een klein festival met heel veel sfeer. Dat merken we aan de ticketverkoop, die zich uitstrekt over de hele provincie. De vorige editie was het evenement uitverkocht met een record van meer dan 1.600 tickets. Nu dromen we er stiekem van om de kaap van 2.000 tickets te halen…”

Veelbelovende line-up

De elf vrienden van de Semper Festum-organisatie hebben dan ook alles uit de kast gehaald om alle feestbeesten te doen watertanden. De deejay-line-up klinkt alvast veelbelovend: John Noseda, Thang, Ricky Razu, Juul Pence, Lowie Trio, Casar, dj Edsky…

De festivalsite aan het sportpark Hazebeek krijgt een totaal nieuwe look, met stretchtenten en een houten vloer. Naast de klassieke bar is er ook een speciale cocktailbar. De upgrade van Lighthouse vertaalt zich ook culinair. Drie lokale foodtrucks zorgen voor culinaire variatie: Zeeboer Nieuwpoort met visburgers en kibbelingen, Mama Thai De Panne met traditionele Thaise specialiteiten en Surfburger De Panne met hun authentieke surfburgers.”

Goed doel

“We zijn ook de gemeente Koksijde dankbaar, die ons met 7.500 euro heeft gesteund”, vervolgt Viktor. “We hebben nog meer kunnen investeren in beleving en bezoekerscomfort dankzij de inbreng van onze nieuwe hoofdsponsor, Brouwerij De Brabandere, en van onze trouwe lokale sponsors. Ook de ervaring en het consult van Ben Peperstraete, die mee in onze organisatie is gestapt, draagt bij tot het succes van dit evenement. Maar het is ons helemaal niet om de poen te doen! Toen we met Semper Festum zijn gestart, waren we het er allemaal over eens dat we een deel van onze nettowinst aan een goed doel zouden schenken. Dat doen we ook nu. Deze keer steunen we ‘OverKop’. In Vlaanderen (en Brussel) zijn er een dertigtal OverKop-huizen waar jongeren tot 25 jaar op een leuke manier ‘overkop’ kunnen gaan of als ze ‘problemen in hun kop’ hebben een luisterend oor vinden en een beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp.”

“Dat is toch een nobele ambitie, feesten én tegelijk een goed doel dienen”, besluit het team van Semper Festum. “En ja, we hebben zeker ook de ambitie om te blijven doorgroeien!”