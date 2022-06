Openluchtcinema in stad en deelgemeentes

Voor het eerst sinds 2019 mogen er deze zomer weer openluchtcinema’s georganiseerd worden zonder publieksbeperkingen. Kunstencentrum BUDA, Sweep Concepts en Cinemobiel slaan, in opdracht van de stad, opnieuw de handen in elkaar om in de stad en vanuit de ontmoetingscentra van de deelgemeenten het publiek te verwennen met kwaliteitsfilms op openluchtlocaties.

“In 2019 zijn we gestart met openluchtcinema, in de tuin van Broelkaai 6, en dat was een groot succes”, zegt Kelly Detavernier, schepen van Evenementen. “De twee jaar daarna kregen we opnieuw een mooi programma voorgeschoteld, maar helaas ingeperkt door coronamaatregelen. Nu kunnen we voor het eerst opnieuw ongelimiteerd genieten, zowel in de stad als in de deelgemeenten op toplocaties. Doorheen de zomer bruist de stad met tal van evenementen, maar dankzij dit aanbod bekoren we ook de film- en cultuurliefhebbers.”

Het publiek spreekt

De stad doet voor de filmselectie een beroep op Kunstencentrum BUDA, dat enkele bevragingen organiseerde bij het publiek.

“Dat deden we via onze nieuwsbrieven, sociale media, maar ook door effectief mensen aan te spreken”, zegt Kevin Decoster van filmprogrammatie BUDA. “Zo werd in samenspraak met de LGTBQ+ beweging de film ‘Pride’ toegevoegd aan de selectie. Het resultaat is een mooie mix van films die de zalen niet hebben gehaald tijdens corona, klassiekers, recente films, arthouse en Oscarfilms. We willen weg van het oude systeem waarbij twee interne leden de keuze maakten, dat is niet meer van deze tijd.”

Met de fiets

Dankzij Sweep Concepts en Cinemobiel zullen er ook vier films vertoond worden in deelgemeenten.

“Op onze fiets wordt al het materiaal bevestigd of vervoerd: regie, batterij, projector en opblaasbaar scherm. Daarmee gaan we dan van OC naar OC. Dit jaar rijden we op vraag van de ontmoetingscentra uit naar de openluchtcinema’s in Marke, Bissegem, Rollegem en Kooigem”, zegt Jolle De Sloover van Sweep Concepts. (MD)

Een ticket kost 2 euro. Reserveer je zitje via www.buda.be. Programmatie en locatie kan je vinden op www.kortrijk.be/openluchtfilm.