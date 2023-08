Opening vernieuwde Sint-Annakapel gaat gepaard met nieuwe kunstroute met werken van dertig Dentergemse en Tieltse kunstenaars

Benieuwd naar de metamorfose van de Sint-Annakapel? De pas gerenoveerde kapel, die al sinds 1864 op een boogscheut van de Poelbergmolen te vinden is, wordt op 9 september officieel geopend én vormt de dag erna bovendien het hart van een gloednieuwe kunstroute, met werken van liefst dertig verschillende Tieltse en Dentergemse kunstenaars.

De kapel staat nagenoeg op de grens van Dentergem en Tielt en vormt sinds juli ook het decor van een zomerbar. Lange tijd was het niets meer dan een vervallen ruïne, maar tegenwoordig is het een hippe evenementenlocatie, met een fantastisch zicht op de weidse omgeving. De officiële opening vindt plaats op 9 september om 18 uur, niet toevallig aan de vooravond van Open Monumentendag. Die opening gaat gepaard met een gratis optreden van de Dentergemse coverband de Vanairs.

Kunstroute

Maar er is meer. Onder impuls van buurtbewoner, kunstenaar en cultuurliefhebber Nicolas Vannieuwenhuyze opent er op 10 september ook een kunstroute met de Sint-Annakapel als het hart van het gebeuren. “Ik ben hier pas twee jaar geleden komen wonen, maar ik was meteen verliefd op het unieke landschap tussen de Poelberg en de Meikensbossen”, legt Nicolas uit. Het is een landschap dat het verdient gezien te worden. Ik weet dat er in Dentergem en Tielt veel lokaal kunstenaarstalent zit, dus besloot ik mijn stoute schoenen aan te trekken en met een voorstel naar het gemeentebestuur te stappen.”

Cultuurschepen Gunther Simoens (Eendracht) neemt over. “Toen Nicolas contact opnam met het idee om een kunstroute met een knipoog naar de natuur uit te werken, in de omgeving van de kapel, waren we meteen te vinden voor het idee. Kunst verbindt en het is een prima manier om mensen kennis te laten maken met de vernieuwde kapel.”

Zijn Tieltse collega Grietje Goossens (Iedereen Telt) deelt die mening. “Ook vanuit Tielt willen we cultuur en toerisme in deze streek versterken en de som is hier zeker groter dan de delen”, klinkt het. “Bovendien was het enthousiasme bij de kunstenaars enorm groot. Liefst dertig kunstenaars, allemaal van Tieltse of Dentergemse bodem, stellen op Open Monumentendag samen hun werken tentoon.”

Start en finsh aan Sint-Annakapel

De route vormt een lus van 4,8 kilometer en start en eindigt aan de kapel. Een deel van de werken staat in open lucht, al zijn ook het zaaltje van de brasserie op de Poelberg en camperplaats ‘t Meikensbos opgenomen in de route. Starten kan tussen 11 en 16 uur aan de kapel in de Tieltseweg 70 in Dentergem. (SV)