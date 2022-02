Opening van vernieuwd gebouw Sint-Jozef – afdeling De Bron in Beernem: “Patiënt en netwerk centraal”

Na ruim zestien maanden ingrijpende verbouwingswerken kan het interdisciplinaire behandelteam van afdeling De Bron haar officiële erkenning en werking als ID-afdeling, afdeling voor geïntensifieerde zorg nog beter gaan realiseren. Algemeen directeur Patrick Penders was dan ook fier om iedereen in het vernieuwde gebouw welkom te kunnen heten.

“Afdeling De Bron is een opname- en behandelafdeling die deel uitmaakt van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus in Beernem”, aldus afdelingshoofd Hilde Christiaens.

“Het centrum kan terugblikken op een lange voorgeschiedenis en rijk arsenaal van gespecialiseerde zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid, ook in combinatie met een andere problematiek. We beschikken over een erkenning voor 28 plaatsen waarvan 2 intensieve plaatsen voor de opschaling van de zorg tijdens crisissituaties.”

“Centraal in het opzet van intensifiëring staan het patiëntenperspectief en het netwerkperspectief. Het zijn vooral deze beide perspectieven, die over de jaren heen onze ogen hebben weten te openen, ons hebben geleerd een tandje bij te steken waar nodig of op de rem te gaan staan, bij te sturen, onszelf en de werking in vraag te stellen”, legt Hilde Christiaens uit.”

“Tijdens de opname probeert men een globaal beeld te krijgen van de patiënt en zijn situatie binnen het diagnostisch proces. “Eventuele vrienden en familie, steunfiguren kunnen expliciet in het traject betrokken worden. Ook op het vlak van zorgorganisatie kunnen we terugblikken op een zoektocht en proces naar optimale inzet van de intensifiëringsmiddelen, wat resulteerde in nieuwe werkafspraken, een vernieuwd profiel voor de medewerkers binnen de 24uren-equipe en een vernieuwd basisrooster met verhoogde minimumbezetting.”

“Onze nieuwe aangepaste infrastructuur moet ondersteunend zijn. Om de continuïteit binnen de 24uren-zorg te garanderen, vergt dit voortdurende samenwerking en wederzijdse afstemming met de patiënt zelf, met belangrijke derden, binnen het interdisciplinair team en een ruimer netwerk van partners”, aldus Hilde Christiaens.

Kwaliteitsverbetering

Voor herstel is er een zorginhoudelijke kwaliteitsverbetering nodig. “Dergelijke verbetering vraagt de differentiatie van medewerkers in verschillende rollen, het opschalen van zorg bij grotere ontregeling, urgentie en hoge complexiteit, het omgaan met hoge risico’s op gevaarzettend gedrag zoals agressie, suïcide, verdwijning en automutilatie, een verbeterde integratie in het netwerk van de patiënt, het aanbieden van gedifferentieerd maatwerk, het interdisciplinair en transmuraal afstemmen met de verschillende betrokkenen en de realisatie van een tijdelijke samenwerking met de generieke mobiele teams”, besluit het afdelingshoofd.

(RB)