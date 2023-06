Opening van rust- en picknickzone bij de Schellemolen

Op de site van de Schellemolen in Damme, langs de Damse Vaart, werd door het provinciebestuur een nieuwe rust- en picknickzone aangelegd. Deze nieuwe plek om te verpozen, de zevende langs het traject van de Damse Vaart tussen Brugge en Sluis, werd ingehuldigd door gedeputeerde voor Landschap, Milieu en Natuur Jurgen Vanlerberghe (Vooruit), samen met Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V), provincie- en gemeenteraadslid Jan Van Meierhaeghe (N-VA), gemeenteraadslid Lut Anseeuw en medewerkers van de provinciale en Damse groendienst. Burgemeester Coens wees erop dat de Schellemolen deel uitmaakt van de Big Five in Damme, samen met het stadhuis, het historische Sint-Janshospitaal, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Huyse De Grote Sterre. “Een uitstekende locatie dus voor deze picknickplaats”, aldus Coens. Gedeputeerde Vanlerberghe liet nog weten dat de Schellemolen, die dateert uit 1867 en eigendom is van de Provincie, tegen het einde van het jaar een grondige renovatiebeurt krijgt.

Rolstoelgebruikers

De rust- en picknickzone zelf bestaat uit vier zitbanken en twee grote picknicktafels met een verlengd blad waardoor ook rolstoelgebruikers er in principe plaats aan kunnen nemen. In principe, want de gedeputeerde stelde zelf ter plaatse vast dat er dan toch wel een hellend vlak ontbreekt om bij de lager gelegen picknickzone te geraken… (PDV)