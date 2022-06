Opening Spectacle laat schouwburgplein knallen terug naar de the Roaring Twenties

Deze avond vond op het Schouwburgplein het openingsspektakel plaats. “Een evenement waar Mr Gatsby jaloers op wordt” klonk het bij Stad Kortrijk. Met voldoende opwarmers werd er uitgekeken naar een burlesque show om u tegen te zeggen. Één uit de jaren twintig met smokings, veren, bolhoeden en een mix van (electro)swing. De Kortrijkse bellenman mocht alvast het evenement luidkeels inleiden gevolgd door een potje pure swing.

Wie de jazz clubs graag bezoekt mocht vanavond in zijn handen wrijven want volledig gratis werd voor elke Sinksen liefhebber een heuse show in elkaar geflanst. Met flapper girls, beauty boudoir en een fotohoek werden mensen over de streep getrokken om alle omliggende straten even links te laten liggen. “Een classy avond bij Modern Times. Het dak moet eraf vanavond” werd er geroepen. Onder andere Burlesque, Cabaret and Live Music metGatsby Music,Fay Loren,RusselBruner,TheFlying Willy,The Retronettes kwam aan bod.

Een groot deel van de cast van musical 1302 was aanwezig. “De ideale teambuildingsactiviteit” klonk het. © Tom Vanderghinste

Ook een groot deel van de cast van de musical 1302 was ook aanwezig. “We hebben net een repetitie achter de rug en besloten nog eens af te zakken naar de Sinksenfeesten. Het is eigenlijke een ideale teambuildingsactiviteit. Daarnaast vinden we het thema ook heel erg fijn en kijken we ernaar uit om heerlijk mee te dansen met iedereen” vertelt Chloë Vanquickelberghe. Ook haar collega Tom beaamt dit. “We zijn hier echt als groep samen en vinden het dus super dat we dit kunnen doen. De repetitie kwam perfect uit met de Sinksenfeesten dat we het gewoon niet links konden laten liggen.

Niet enkel op het podium maar ook ernaast was er animatie voorzien. Dansers trokken het publiek in om mensen mee te trekken op de dansvloer en hen de beste danspasjes te leren. De vriendengroep van Helga Kints liet dan ook de benen swingen “We genieten vooral van de sfeer en de mensen. We hebben knaldrang en dat zullen we uiten ook vanavond. Zo’n roaring twenties avond is dus echt ideaal om volop te genieten. Maar ook de Franse avond morgen zal er mogen wezen. Het is op Sinksen altijd moeilijk kiezen omwille van het goede programma”.

Gerland Carron, Lien Claassen, schepen Stephanie Demeyer, Nathalie Coorbaert en Helga Kints. © Tom Vanderghinste

Ook schepen van Deelgemeenten en 7de schepen Stephanie Demeyer kwam genieten van het evenement “Genieten, ontdekken en knallen. Sinksen is altijd het hoogtepunt van Kortrijk en na Corona zal dit zich des te meer uiten. Het is een plaats van ontmoeting maar ook van verwondering en ontdekking”.

Afsluiten deed het evenement net buiten het voorspelde onweder. Met slechts een kwartier speling op donderslagen en nattigheid kon het publiek één avond losgaan op de jaren van weleer. Morgen is het dan vooral uitkijken naar de grootste rommelmarkt van België en de vele rand animo.

