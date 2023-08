Opening Marktplein en Tramstatie hoogtepunt feest 900 jaar Kuurne

Op 16 september vindt het hoogtepunt plaats van het 900-jarig bestaan van Kuurne. Dan voorziet het gemeentebestuur de feestelijke opening van de pleinen De Tramstatie en het nieuwe Marktplein. Na anderhalf jaar werken in de centrumstraten zorgen we voor een heus feestje voor jong en oud in Kuurne.

Er valt heel wat te ontdekken en te beleven in Kuurne op 16 september. In de namiddag – tussen 16.30 en 19 uur – worden de centrumstraten omgetoverd in een indrukwekkend belevingsparcours. Je ontmoet er onder meer echte ezeltjes en de reus van Kuurne.

Lokale verenigingen brengen de centrumstraten in een feeststemming met onder meer dans, livemuziek, performances en vlaggenzwaaien. Het 70-80 comité voegt nog meer sfeer toe met een silent disco om op los te gaan. ‘De Letter Geletterden’ brengen sfeer met hun meespeelfanfare. De kleintjes worden geanimeerd door EEN verteltheater en de lokale winkeliers zullen eveneens hun beste beentje voorzetten

Je kan ook even 900 jaar terug in de geschiedenis van Kuurne gaan aan de hand van een belevingsparcours en op het Marktplein staat een uitkijktoren van 8 meter die een zicht biedt op het vernieuwde plein en de Kerkstraat. “De uitkijktoren verwijst naar de meest plausibele etymologische verklaring van de naam ‘Kuurne’, ‘kuur’ als uitkijkpost aan de Leie die toen als belangrijke handelsas fungeerde. De uitkijktoren is dus een leuke knipoog naar het verleden”, zegt burgemeester Francis Benoit.

Een echt treintje op de Tramstatie neemt je dan weer mee naar vervlogen tijden, tot aan de Sint-Pieterskerk, Kubox en terug. Terwijl kan je bewegen op het ritme van een opzwepende percussieband die letterlijk de wegenwerken ‘wegspeelt’ uit de straten van Kuurne.

Regi

Vanaf 18.45 uur is het tijd voor lokaal talent. Je kan genieten van een dj-set van Platendraaier Skallie. Verwacht nadien geen saaie speeches, maar een officieel moment waar muziek en special effects centraal staan. De Kuurnse Lokale Omroep brengt een leuke mix van korte interviews en een streepje muziek. Daarna nemen BV’s en BK’s plaats achter de DJtafel: Paul Declercq van Huis Vanwonterghem gevolgd door een DJbattle tussen Francis Benoit en Ruth Vandenberghe. Welke burgemeester kan het beste draaien tijdens een live dj set? Daarna zet Regi het nieuwe Marktplein op zijn kop. Dirk Stoops sluit het feestje in stijl af tussen 22 en 23 uur.

Elke inwoner wordt tussen 19 en 20 uur getrakteerd op een drankje en een hotdog, aangeboden door het gemeentelijk Feestcomité. De lokale horeca zal ook het beste beentje voorzetten.

“Iedereen heeft dit verdiend. Het is niet zomaar een feestje, het is het begin van een nieuw hoofdstuk met 900 jaar kuurne. Een nieuwe kern met pit”, aldus nog de burgemeester. “Het wordt een dag vol ontdekkingen, plezier en prachtige momenten die je samen met vrienden, buren en familie kan vieren. Tot dan?”