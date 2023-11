Opening eerste digipunt moet digitale kloof dichten: “Kosteloos en zonder afspraak komen met digitale vragen”

In de bibliotheek van Langemark-Poelkapelle opende Digibank regio Ieper een eerste digipunt. Vrijwilligers of digihelpers helpen er inwoners met allerlei digitale vragen, voor een opleiding, workshop of het ontlenen van materiaal. In de loop van de maand november worden nog zes digipunten opgestart.

Ieper, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke ontvingen in juni samen een subsidie van 500.000 euro van Vlaanderen om inwoners mee te krijgen op de digitale trein en stelden Annelies Soetaert aan als projectcoördinator van het project Digibank voor de regio Ieper. “In totaal openen we in de maand november zeven digipunten”, vertelt Annelies Soetaert. “Naast de bibliotheek van Langemark-Poelkapelle komen er ook digipunten in de bibliotheek van Zonnebeke, het Dorpspunt in Zandvoorde, de bibliotheek van Ieper, LDC De Kersecorf in Ieper, LDC Ter Plekke De Wissel in Ieper en Argos Ieper.

Zonder afspraak

“Het is de bedoeling dat de er mensen kosteloos en zonder afspraak kunnen binnenkomen met al hun digitale vragen”, vervolgt Annelies. “Er zullen ook opleidingen georganiseerd worden. Ook zijn we bezig met het concretiseren van een uitleendienst waar burgers een toestel kunnen ontlenen. Daarmee zetten we een belangrijke stap in het overbruggen van de digitale kloof. We merken dat sinds corona de digitalisering in een stroomversnelling is gekomen, en heel veel mensen zijn goed mee, maar jammer genoeg bereiken we nog heel wat mensen niet. Met de digipunten willen we dit probleem verkleinen en indien mogelijk oplossen.”

Vrijwilligers

De digipunten worden bemand door vrijwilligers. Johan Dujardin en Ludwig Ceenaeme zijn de vrijwilligers in de bibliotheek van Langemark-Poelkapelle. “Het is de bedoeling dat we mensen assisteren bij het gebruik van smartphone, laptop of tablet. In de mate van het mogelijke, want sommige dingen moeten we zelf nog ontdekken”, vertelt Ludwig Ceenaeme (66), die onlangs met pensioen ging. “Ik werkte op het secretariaat van een school en toen was ik al voor sommigen de raadgever op digitaal vlak. Ik kan dus zeggen dat ik een beetje beslagen ben in de materie en hoop op die manier toch nog nuttig te zijn.” (TOGH)