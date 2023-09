Opendeurweekend brandweer succesvol

De Meulebeekse brandweer hield afgelopen weekend opendeur. Zaterdag werd gestart met een kindernamiddag. ’s Avonds waren er 300 eetlustigen voor de barbecue en ook de gloednieuwe interventiewagen werd er voorgesteld. Postoverste Lieven Braekevelt: “Deze multifuncionele wagen heeft een grote cabine zodat de brandweermannen meer ruimte hebben om hun ademluchttoestel aan te tuigen tijdens het rijden. Multifunctioneel betekent eveneens dat we met dit voertuig zowel brandbestrijding als technische interventies kunnen uitvoeren. Nu hebben we daarvoor twee afzonderlijke voertuigen nodig. We beschikken ook over een watertank van 2.500 liter en een schuimtank van 300 liter.” Op zondag waren er nog rondleidingen in en rond de kazerne. De kleine demonstraties zorgden voor heel wat belangstelling. (LB/foto Luc)