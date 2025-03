Opendeurdag in Kwartierkamp Lombardsijde: Defensie zoekt gemotiveerde krachten

Vandaag opent het kwartierkamp van Lombardsijde zijn deuren voor het grote publiek. Een unieke kans om een blik te werpen achter de schermen van Defensie en kennis te maken met het personeel, materieel en de talrijke mogelijkheden binnen het leger. Bezoekers kunnen genieten van demonstraties, statische standen en interactieve activiteiten waarin ze zich even kunnen inleven in het militaire leven. Het horecateam zorgt voor een hapje en een drankje, terwijl alle andere activiteiten volledig gratis zijn.

De regering-De Wever zet fors in op Defensie, met als doelstelling om tegen 2029 jaarlijks minstens 2% van het BBP aan Defensie te besteden. Dit betekent een jaarlijkse verhoging van de defensie-uitgaven met 4 tot 4,5 miljard euro. Maar investeren in materiaal is slechts een deel van de uitdaging: het leger heeft dringend meer manschappen nodig.

Momenteel telt het Belgische leger 26.389 militairen, waarvan iets meer dan 24.000 in actieve dienst. Om de NAVO-doelstelling van 40.000 militairen tegen 2040 te halen, zijn er jaarlijks 3.600 nieuwe rekruten nodig. Een forse uitdaging, zo bevestigt ook Defensieminister Theo Francken (N-VA).

Met militairen praten

Wij gingen vanochtend al op bezoek en spraken met Luitenant-Kolonel Werner Roels, korpscommandant en kwartiercommandant van het kamp in Lombardsijde.

“Wij zetten onze deuren letterlijk open”

Luitenant-Kolonel Roels benadrukt het belang van deze open dag: “De doelstelling is om onze deuren letterlijk open te zetten voor het publiek. We willen mensen laten zien wat we hier doen en hen de kans geven om rechtstreeks met onze militairen te praten. Zo kunnen onze mensen uitleggen wat hun werk precies inhoudt. Daarnaast zetten we sterk in op rekrutering. Dit is voor ons dé uitgelezen manier om geïnteresseerden te tonen wat we doen en hen te informeren over de mogelijkheden binnen Defensie.”

Dat Defensie extra personeel nodig heeft, staat buiten kijf. De geopolitieke situatie is onzeker en de nood aan een sterk leger is groter dan ooit. Roels: “Defensie moet klaar zijn voor wat er ook gebeurt in de wereld. Als de regering beslist dat we ergens moeten worden ingezet, dan moeten wij daar klaar voor zijn. Daar hebben we gemotiveerde jonge mensen voor nodig. Onze hoofdtaak is zorgen voor stabiliteit en vrede, waar ook ter wereld.”

Groeien en investeren in infrastructuur

Jarenlang werd gevreesd dat de basis van Lombardsijde zou verdwijnen, maar intussen is duidelijk dat er net een heropleving plaatsvindt. Eenheden uit het binnenland worden hier permanent gestationeerd en er zijn grote investeringen op til. “Defensie is sinds enkele jaren veel meer aan het rekruteren dan voordien. De bedoeling is dat we groeien en dat kwartieren zoals Lombardsijde opnieuw een belangrijke rol spelen binnen Defensie. Daarom zijn er de komende jaren infrastructurele werken gepland, zodat de groei aan personeel kan worden opgevangen,” vertelt Roels.

Die groei wordt niet gerealiseerd door transfers binnen Defensie, maar door nieuwe aanwervingen, specifiek uit de regio. Roels: “De bedoeling is om jonge mensen uit de streek op te leiden en hier in dienst te nemen. We hopen op een succesvolle rekrutering, zodat we snel kunnen uitbreiden.”

De Korpscommandant wijst er ook op dat Defensie een waaier aan carrièremogelijkheden biedt: “Werken bij Defensie is uitdagend, boeiend en enorm gevarieerd. We zoeken mensen met uiteenlopende vaardigheden. Geïnteresseerden kunnen terecht op mil.be voor militaire vacatures en op werkenvoor.be voor burgerfuncties binnen Defensie.”

Bezoek de open dag

De opendeurdag in het Militair Kwartierkamp van Lombardsijde is vandaag nog toegankelijk tot 18 uur. Een unieke kans om kennis te maken met het leger en misschien wel de eerste stap te zetten richting een carrière bij Defensie.