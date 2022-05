Opendeur Sint-Jozefskliniek in Izegem met als ‘eyecatcher’ nieuwe NMR

Zondag 15 mei, ‘Dag van de Zorg’, kan iedereen die dat wil een kijkje nemen ‘achter de schermen’ van de Sint-Jozefskliniek. Blikvanger is onder andere de nieuwe NMR-scan en SPECT-CT. Via zes routes zullen de bezoekers heel wat te weten komen over hoe het er in het ziekenhuis aan toe gaat en hoe een ‘klein’ ziekenhuis ook ‘groot’ kan zijn. “We willen een breed publiek laten zien dat de Sint-Jozefskliniek mee is met zijn tijd en up-to-date zorg biedt”, zegt algemeen directeur Bernard Ceriez.

“De opendeurdag zou aanvankelijk in maart georganiseerd worden, maar omwille van corona werd die uitgesteld”, zegt directeur Bernard Ceriez. “Dat uitstel kwam nu goed uit omdat onze nieuwe NMR en SPECT-CT nog maar pas operationeel zijn in een nieuw gebouw naast de hoofdingang en die dag ook zullen te zien zijn.”

Kortere wachttijden

“De nieuwe NMR (wat staat voor nucleaire magnetische resonantie) is een toestel dat niet met röntgenstralen maar met een magnetisch veld werkt, waarbij de veldsterkte uitgedrukt wordt in tesla ”, zegt radiologe Nele De Ruyter. Wij hebben gekozen voor een 3 tesla , een heel sterke magneet, waardoor de kwaliteit van het onderzoek zeer hoogstaand is en het onderzoek sneller verloopt. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van artificiële intelligentie, wat eveneens de kwaliteit en snelheid ten goede komt. Een toptoestel dus.

“Een heel krachtig toestel waarmee niet alleen doorsnedes van bot, maar ook weke delen (spieren bvb) en hersenen kunnen gemaakt worden. Een dergelijk onderzoek duurt gemiddeld tussen de 7 minuten en een half uur terwijl de patiënt ondertussen rustige muziek beluistert en zo goed mogelijk probeert stil te liggen. Op 9 mei werd de nieuwe NMR operationeel. Sinds eind vorig jaar hadden we hier reeds een mobiele maar minder krachtige toestel in gebruik.”

“Vorig jaar werden er door de artsen van de Sint-Jozefskliniek een 5000-tal NMR-scans aangevraagd en die patiënten moesten daarvoor allemaal naar andere ziekenhuizen doorgestuurd worden”, aldus de directeur. “Met de nieuwe scanner kunnen we die scans nu in ons ziekenhuis doen waardoor de wachttijden voor een onderzoek zullen verkorten. Ik schat dat we in de toekomst met de nieuwe NMR jaarlijks toch een 8- à 9000 scans onderzoeken kunnen doen.”

“Er komt ook een nieuwe SPECT-CT. “Een gloednieuw en performanter toestel met een lagere stralingsdosis”, vervolgt dokter Nele De Ruyter.

De nieuwe NMR staat nu in een nieuw gebouw in het verlengde van de vroegere radiologie die ook vernieuw wordt. “De ingang is naast de hoofdingang en vandaar zal je ook naar de radiologie kunnen. Vlot bereikbaar dus voor ambulante patiënten.”

Opendeur

“Op zondag 15 mei kan je van 10 tot 17 uur zonder inschrijven een bezoek brengen aan de Sint-Jozefskliniek”, zegt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “Het thema van de ‘Dag van de Zorg’ is ‘Preventie’ en daar geven we veel aandacht aan tijdens onze opendeurdag. De bezoekers zullen langs 6 routes ontdekken waar artsen en personeel dagelijks mee bezig zijn. Ze kunnen zelf kiezen of ze één of meerdere routes willen doen.”

Wat te zien

We kunnen hier uiteraard niet alle routes gedetailleerd beschrijven, maar lichten er enkele zaken uit die een beeld geven van wat er in de Sint-Jozefskliniek gebeurt. In het operatiekwartier maak je kennis met een robot die de orthopedist toelaat nog accurater te werken bij knieoperaties. Artificiële intelligentie bij darmonderzoeken zorgt ervoor dat de arts een betere interpretatie krijgt van wat er aan de hand is en we zijn daarmee de eerste in Vlaanderen die dat toepassen. We hebben het over handhygiëne, tonen je hoe je jouw eigen digitaal medisch ziekenhuisdossier raadplegen, laten je even in de longen kijken (ook rooklong), geven tips over hoe je kan stoppen met roken, hebben het over suikerziekte, beroerte, chemotherapie is, hoe je iemand moet reanimeren ….”

Op de kinderafdeling heet robot ‘Baloe’ de kinderen welkom en die krijgen in straat 75 kindergrime, kunnen meedoen aan de kinderyoga en ropeskipping van So-Fit. Je kan alle info krijgen over jobs en vrijwilligerswerk in het ziekenhuis, een tentoonstelling over het boek van Brecht Dutillieux bekijken en proeven van een gratis mocktail.”