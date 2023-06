Opendeur in Opvangcentrum

Je ziet ze in het straatbeeld en je ziet ze vooral te voet de beweging van het Opvangcentrum naar Jabbeke dorp maken. Wie wil kennismaken met de werking van het Opvangcentrum en de bewoners ervan kan nu zaterdag 24 juni het Opvangcentrum bezoeken. Dan gooit het Opvangcentrum tussen 13 en 18 uur de deuren open. Zo wil het Opvangcentrum voort werken aan de integratie in het dorp, maar ondertussen heeft Jabbeke al gemerkt dat er van de gevreesde overlast weinig sprake is.

Openhartig gesprek

Geëngageerde buurtbewoners als Erik Blauwet verzorgen zelfs socioculturele activiteiten in het centrum. “Zaterdag worden de bezoekers rondgeleid doorheen het centrum en kunnen ze kennismaken met de bewoners en het personeel. We leggen ook duidelijk de betekenis uit van ‘Bed, bad, brood en medische zorgen’. Naast een drankenstand kan iedereen genieten van lekkere traditionele hapjes uit de vier continenten. Het centrum voorziet voorts in randanimatie met een rondleiding, een springkasteel, grime, een film over de werking van het centrum en een fototentoonstelling. Voorts staat het personeel ter beschikking van de bezoekers voor een openhartig gesprek”, legt directeur Chris De Bruyn uit.

“In het Opvangcentrum verblijven momenteel 160 bewoners. Het gaat om gezinnen en alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen. Begin juli schaalt het centrum normaal op naar ongeveer 300 bewoners. Fedasil Jabbeke werft momenteel ook nog personeel aan, misschien nog een reden om een bezoekje te brengen.” (PA)