‘Opendeur’ bij de brandweer van Veurne lokte massa’s volk

Op zondag 10 september hield de brandweer van het korps van Veurne een grote ‘Opendeurdag’. Van 10 uur tot 17 uur kon men er terecht voor allerlei demo’s en statics van de brandweer en andere hulpdiensten.

Er waren foto’s en filmpjes te bekijken van interventies en oefeningen uit de voorbije jaren in het kader van de retrospective ‘Brandweer Veurne door de eeuwen heen’. Ook was er kinderanimatie, een springkasteel in het formaat van een brandweerwagen en een waterfontein, waar het jonge volkje gretig kon genieten van wat verfrissing. Een bar en snacks zorgden voor de inwendige mens. Een delegatie van de brandweer van het Duitse Rösrath, waarmee de stad Veurne is verbroederd, was ook met drie voertuigen aanwezig.

In een loods konden de kinderen een duik nemen in een bassin. Professionele duikers stonden de kinderen bij en hielden een oogje in het zeil. Ook de jeugdbrandweer was present. Op een grasveld naast de parking van Furnevent werd een simulatie gehouden van een woningbrand. Hoe een persoon uit een gecrashte wagen wordt bevrijd behoorde tot een van de meest bijgewoonde demonstraties. De NH 90 heli van de basis Koksijde kwam ook enkele keren laag over de kazerne gevlogen tussen de demonstraties. (JT)