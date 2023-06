Opendeur bij Brugse Rode Kruisopvangcentrum

Naar aanleiding van de aankomende Wereldvluchtelingendag organiseert het Rode Kruis op zaterdag 17 juni een opendeurdag in het opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in de Vlamingstraat in Brugge.

Elk jaar heeft op 20 juni de Wereldvluchtelingendag plaats. Het doel is om bij het grote publiek de aandacht te vestigen op de problematiek van de vluchtelingen wereldwijd. Ook het Rode Kruisopvangcentrum in de Vlamingstraat 55 speelt hierop in en organiseert op zaterdag 17 juni een opendeurdag.

Ondersteuning

“Ons centrum biedt opvang en begeleiding aan 60 personen in de procedure die ze doorlopen om internationale bescherming te verkrijgen. Ze kunnen hier verblijven tot de procedure afgelopen is”, zegt centrummanager Patrick Ghillebert. “Naast materiële ondersteuning bieden we ook administratieve en medische steun, en begeleiding voor onderwijs en vrije tijd”, vult integratiemedewerkster Marguerite Lubunda aan.

De talrijkst aanwezige nationaliteit in het centrum is de Afghaanse, en verder zijn er ook heel wat mensen aanwezig uit onder meer de Palestijnse gebieden en Irak. “Tijdens de opendeurdag zaterdag, tussen 14 uur en 18 uur, zijn er rondleidingen in groepjes doorheen het centrum. Het is ook mogelijk om het centrum op eigen initiatief te leren kennen en informatie op te doen bij de medewerkers en vrijwilligers”, vertelt Patrick.

Draagvlak creëren

“We vinden het wel belangrijk om met zo’n opendeurdag aan de Bruggelingen en zeker aan de buurtbewoners te laten zien wat er achter onze gevel gebeurt. Zo creëren we een draagvlak voor dit werk.”

Tijdens de opendeurdag is er kinderanimatie met clowns, ook een streepje muziek en is er een koffie- en theebar met wereldse hapjes, bereid door enkele vrouwen die in het opvangcentrum verblijven. De toegang is gratis, inschrijven is dus niet nodig.

Praktisch: opendeurdag bij Rode Kruisopvangcentrum, Vlamingstraat 55, in Brugge, zaterdag van 14 uur tot 18 uur.