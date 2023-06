Openbare verlichting vanaf 1 juni weer langer aan in De Haan

Vanaf 1 juni staat de openbare verlichting in De Haan weer langer aan. Sinds oktober 2022 werden de lichten tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends gedoofd, ook in de weekends. “De maatregel heeft haar effect niet gemist: op acht maanden tijd bespaarden we een paar honderdduizend euro”, klinkt het.

Vanaf 1 juni gaan de lichten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uit om middernacht en gaan ze om zes uur ’s ochtends weer aan. Op vrijdag, zaterdag en zondag blijven de lichten de hele nacht aan. De straten die uitgerust zijn met dimbare openbare verlichting, intussen al het geval op 47% van het grondgebied, worden zeven op zeven gedimd vanaf middernacht.

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat niet iedereen zo gelukkig was met de besparingsmaatregel. “Maar de ingreep was nodig door de hoge energieprijzen, en de besparing die we realiseerden, is ook wel fenomenaal: op acht maanden tijd bespaarden we een paar honderdduizend euro op onze openbare verlichting”, klinkt het.